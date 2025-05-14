Dernières publications
Mise en application de DORA : la "forteresse Europe" peut-elle devenir un écosystème résilient ?
Le 17 janvier 2025, le Digital Operational Resilience Act (DORA) est entré en application. Pour conclure sa série de chroniques consacrées à cette réglementation, Gilles Chevillon prend de la hauteur et s’interroge : l’Europe est-elle en train de construire une forteresse numérique ou de vraiment poser les bases d’un écosystème agile et résilient ?
DORA : l’enjeu sous-estimé du 5e pilier et du partage d’informations
L’échéance du 1er janvier 2025, pour la réglementation DORA sur la résilience opérationnelle numérique des acteurs financiers, approche à grand pas. Cette chronique attire l’attention sur un aspect du texte souvent moins mis sous les projecteurs.
Résilience numérique : DORA et le défi de la culture d’entreprise
Au-delà des détails techniques de la réglementation, qui enjoint les acteurs financiers à une plus grande résilience numérique, cette chronique d’invité détaille les chocs culturels que l’on pourrait espérer dans les organisations.
DORA : avant l’échéance de janvier 2025, le défi de la résilience opérationnelle numérique
Alors que les acteurs du secteur financier ont encore quelques mois pour s’y préparer, notre chroniqueur invité Gilles Chevillon décrit les principaux piliers qui composent le Digital Operational Resilience Act (DORA) décidé par l’Union européenne.