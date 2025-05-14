Cybersécurité : quelle répartition des rôles entre le CIO, le Comex et le conseil d’administration ?

Sous la pression combinée des régulateurs et des attaquants, la cybersécurité prend désormais une place majeure parmi les risques encourus par les entreprises. Dans ce contexte, la question du bon traitement de ce sujet, en apparence très technique, par les instances dirigeantes, le Comex et le conseil d’administration, se pose avec force et, avec elle, celle du positionnement du CIO.