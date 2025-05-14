Aurélia Magron (Shippeo) : « Une bonne intégration fait qu’une personne se donne à 100% pour son entreprise. »

Pour la start-up Shippeo, qui propose une plateforme de visibilité en temps réel du transport routier, les sujets RH sont devenus une préoccupation majeure. Depuis sa levée de fonds de 10 millions d’euros en novembre 2017 pour s’implanter sur le marché allemand de la supply chain, l’entreprise multiplie les embauches. Elle prévoit même de doubler ses effectifs à la fin de l’année. Pour gérer le personnel, Shippeo a créé un poste d’Office and Happiness Manager, occupé depuis mars dernier par Aurélia Magron. Six mois après sa prise de fonction, elle revient sur ses principaux enjeux. Interview.