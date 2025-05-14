Dernières publications

Le jumeau numérique permet de créer plus rapidement des prototypes pour améliorer le traitement d'anévrisme. ©Sim&Cure

La simulation numérique pour améliorer le traitement de l’anévrisme

La start-up Sim&Cure mise sur le développement de logiciels pour améliorer le traitement de l'anévrisme, elle s’est alliée en ce sens avec l’éditeur Ansys pour encourager l’essor de la simulation numérique en santé.
Benoît Georges, responsable projet Data à EDF SEI, veut augmenter la fréquence des jeux de données mis en ligne.

EDF SEI au service des territoires avec l’open-data

La direction d’EDF consacrée aux territoires non-interconnectés, EDF SEI, capitalise sur la publication de ses données en open-data pour renforcer la transition énergétique des zones géographiques dont elle gère l’apport en électricité.

Avec la blockchain, WPO veut renouveler les renouvelables

Technologie permettant d’assurer une sécurité et une traçabilité de la donnée par une vérification accessible à l’ensemble des utilisateurs, la blockchain se répand dans le secteur de l’énergie depuis 2015. WPO, une plateforme européenne de gestion d’actifs et de services spécialisés dans l’éolien et le solaire photovoltaïque, entend l’utiliser pour transformer son modèle d’affaires et certifier l’énergie verte produite dans ses parcs administrés.
Directeur général du groupe Hammel, Mickaël Hammel entend réunir au sein de son hub les acteurs spécialistes de la gestion de l'eau. ©Hammel

Avec l’IoT, Hammel s’implante sur de nouveaux marchés

L’entreprise Hammel, spécialiste dans la gestion de l’eau, mise sur l’Internet des objets et la collaboration avec des start-up pour développer sa stratégie de croissance à l’international. Elle a notamment fondé un hub renforcer son réseau dans son secteur de prédilection.
Lors du Sigfox Connect, Ludovic Le Moan, cofondateur de Sigfox, a annoncé avoir dépassé le milliard d'utilisateurs sur son réseau. ©CGM

Satellite et RFID : Sigfox renforce sa couverture globale

A l’occasion de Sigfox Connect, son événement annuel dédié à l’Internet des objets (IoT), l’opérateur annonce ce jeudi 25 octobre à Berlin ses innovations, avec le développement de sa propre RFID pour le tracking et l’usage de satellites afin de renforcer sa couverture réseau.
Alexandre Viros annonce une première version de l'assistant personnel de mobilité pour le printemps 2019.

La SNCF concrétise son assistant personnel de mobilité

Alexandre Viros, directeur général de OUI.sncf, a annoncé à la presse ce mardi 16 octobre la création de e-voyageurs SNCF, un projet qui réunit toutes les forces digitales du groupe SNCF au service du client et de la mobilité intelligente. Dans le cadre de ce projet, un assistant personnel de mobilité est en train de voir le jour.
Grâce à la sécurisation du logiciel, Sylvain Calassou peut travailler en intelligence collective avec le monde universitaire. ©Total

Total intègre les outils collaboratifs dans ses projets à haute sécurité

Les outils collaboratifs sont-ils forcément incompatibles avec les projets confidentiels ? Pas pour Total, qui a adopté dans le cadre de l’un de ses programmes de R&D une solution pour fluidifier les échanges avec ses partenaires extérieurs. Un moyen de travailler en « intelligence collective » avec le monde universitaire.
Les membres de Konyks tiennent à rendre leurs produits accessibles pour le grand public.

Smart home : les assistants vocaux accélèrent le taux d’équipement des foyers

Profitant de la période du retour du chauffage dans les foyers, les deux entreprises spécialisées dans la domotique, Konyks et Netatmo, ont présenté leurs solutions connectées pour encourager le déploiement de dispositifs en faveur d’une maison intelligente.
Le fabricant de pièces et de structures aéronautiques Lauak est implanté en Nouvelle-Aquitaine. ©Lauak

Cédric Lynam (Lauak) : « En tant que groupe multisite, il nous était indispensable de nous équiper d’une solution agile »

L’entreprise Lauak, qui produit pièces et ensembles pour l’industrie aéronautique depuis 1975, modernise ses processus et s’engage sur la voie de l’industrie 4.0. Elle élabore notamment un site vitrine au Portugal, comprenant des équipements connectés et de l’automatisation. Cédric Lynam, responsable Transformation Digitale et Lean, explique la manière dont l’entreprise procède. Interview.
François Couton, directeur des opérations et de la transformation, et Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie Mutuelle, mettent en avant les avantages de la dématérialisation pour les entreprises. ©CGM

Catherine Touvrey (Harmonie Mutuelle) : « Nous avons créé un outil pour aider nos collaborateurs à faire le point sur leurs compétences »

Harmonie Mutuelle, qui accompagne près de 60 000 entreprises, entend devenir un acteur global de santé et augmenter le nombre de couvertures offertes. La déclaration sociale nominative (DSN) est sa priorité, notamment pour aboutir à terme à une synchronisation entre le système d’information RH de l’entreprise et le sien pour traiter automatiquement les informations.
En se focalisant sur la sécurité des passagers, Volvo entend renforcer sa place sur le marché premium de l'automobile. ©Volvo

Avec l’IoT, Volvo vise zéro mort dans ses véhicules en 2020

Le constructeur automobile Volvo a annoncé comme objectif de zéro décès dans ses véhicules à l’horizon 2020. Pour y parvenir, il mise principalement sur l’IoT et la data analytics.
250 acteurs de la mobilité seront présents au salon Autonomy.

Laurent Mezzini (Alstom) : «Notre plateforme Mastria permet d’adapter en temps réel la capacité de transport à la demande »

Dans le cadre de la conférence d’ouverture du salon Autonomy, Alstom est intervenu aux côtés d’Uber, TomTom et Indigo Weel pour parler des enjeux des nouvelles mobilités et rappeler la nécessité pour les acteurs de collaborer entre eux pour répondre au mieux aux attentes des collectivités et des citoyens. Laurent Mezzini, director city flow and energy solutions, est revenu pour nous sur les tendances du moment en matière de mobilité et sur les projets du groupe. Interview.
L'accélérateur Open Tourisme Lab tient à encourager le dialogue entre les start-up et les acteurs du public et du privé. ©Open Tourisme Lab

Emmanuel Bobin (Open Tourisme Lab) : « La connectivité est un enjeu important dans le tourisme pour une multiplication des sites touristiques. »

L’accélérateur dédié au tourisme et à l’innovation Open Tourisme Lab inaugure son nouvel espace de coworking dans ses locaux à Nîmes et prépare un nouveau programme pour sa deuxième année d’existence. Emmanuel Bobin, son CEO, revient sur l’actualité de la structure et les enjeux dans le secteur du tourisme. Interview.
Pour Aude Humeau, ouvrir la donnée aux collaborateurs offre de nouvelles opportunités. ©Mazars

Aude Humeau (Mazars) : « Les collaborateurs sont les seuls à pouvoir garantir la fiabilité de l’information »

Le cabinet d’audit Mazars, fort de plus de 3 300 collaborateurs, recrute en permanence de jeunes consultants pour ses bureaux. Si le digital est omniprésent dans sa démarche de marque employeur, il fallait le renforcer dans ses processus. C’est pourquoi Mazars a choisi à la fois de rendre les collaborateurs maîtres de leurs données avec une solution de l’éditeur Workday mais aussi de transformer en interne l’entretien annuel d’évaluation en un feedback continu. Aude Humeau, responsable de la data RH, revient les changements opérés. Interview.
Nathalie Guede, opératrice à Anjou Electronique, et Arnaud Goulet, le directeur général de la PME, observent un gain de temps entre la fiche numérique et les différentes informations sur papier. ©CGM

Ametra connecte ses opérateurs à un système central

Le groupe Ametra, spécialisé dans le développement et l'intégration de systèmes mécaniques, électriques et électroniques, introduit le numérique dans ses processus. Au-delà des nouveaux outils, l’organisation interne a évolué pour donner une plus grande autonomie aux collaborateurs. Reportage sur le site d’Anjou Électronique, à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire).
Aurélia Magron s'est fixée pour objectif de trouver un outil de mesure du bien-être au travail en 2019. ©Shippeo

Aurélia Magron (Shippeo) : « Une bonne intégration fait qu’une personne se donne à 100% pour son entreprise. »

Pour la start-up Shippeo, qui propose une plateforme de visibilité en temps réel du transport routier, les sujets RH sont devenus une préoccupation majeure. Depuis sa levée de fonds de 10 millions d’euros en novembre 2017 pour s’implanter sur le marché allemand de la supply chain, l’entreprise multiplie les embauches. Elle prévoit même de doubler ses effectifs à la fin de l’année. Pour gérer le personnel, Shippeo a créé un poste d’Office and Happiness Manager, occupé depuis mars dernier par Aurélia Magron. Six mois après sa prise de fonction, elle revient sur ses principaux enjeux. Interview.
Pour Casio, l'utilisation de la calculatrice sera le meilleur moyen d'apprendre l'algorithme à l'école. ©Casio

Education : Casio lance des logiciels à l’attention des élèves

Casio, l’entreprise japonaise connue pour ses calculatrices électriques, s’est associée au spécialiste de la sécurité numérique Gemalto pour lancer une offre de logiciel éducatif destinée aux élèves.
Brisson, Cyrille_DA6I9953

Cyrille Brisson (Eaton) : « En IoT, on n’insiste pas assez sur l’accélération du progrès »

L’entreprise Eaton, spécialisée dans les solutions de gestion de l’énergie, célèbre ce vendredi 7 septembre les 20 ans de son site le Lieu, sa pépinière à projets liés au développement durable situé en Suisse. Cyrille Brisson, vice-président marketing, et Fabrice Roudet, directeur du département Stockage d’Energie EMEA, nous expliquent l’impact de l’Internet des objets (IoT) dans le secteur. Interview.
Bruno Sireyjol, vice-président Ventes en Europe continentale, a soutenu Easyparapharmacie dans la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie client. ©Bazaarvoice

Easyparapharmacie mise sur la stratégie CGC et crée sa communauté

Le spécialiste de la parapharmacie en ligne Easyparapharmacie utilise le contenu généré par les consommateurs pour renforcer sa relation client et créer une communauté autour des produits.
RetailTech : des start-up à (re)découvrir

Fidéliser ses clients, passer du online au magasin, rendre la data actionnable, mieux gérer ses stock, faire de son magasin un lieu plus convivial… De nombreuses start-up proposent des solutions pertinentes et inédites que l’on vous propose de découvrir dans le diaporama ci-dessous.
Les cofondateurs de Steedy ont travaillé en co-constrution avec l'équipe d'Olivier Studter, directeur du magasin (au centre) pour élaborer une solution personnalisée. ©C.G.-M.

Leroy Merlin livre à domicile pour mieux vendre

Truffaut, Etam ou Castorama… les annonces des enseignes pour optimiser la livraison du dernier kilomètre se multiplient. Le rôle des magasins est repensé par les retailers, qui les utilisent aussi comme un lieu de stock. Exemple avec Leroy Merlin, dont son magasin parisien dans le quartier de La Madeleine a mis en place la livraison à domicile pour les articles courants.
France Digitale dévoilera le 25 septembre l’édition 2018 de son Baromètre EY des performances économiques et sociales des startup. ©Jallal Sediki

France Digitale convie les grands groupes à son événement annuel

L’organisation de start-up rassemblera à Paris le mardi 25 septembre plus de 3 000 licornes, investisseurs et décideurs publics européens pour son France Digitale Day. Cette 6e édition intègrera une trentaine de grands groupes pour encourager les échanges entre les différentes entreprises.
Legrand_Exakis

IoT : avec sa plateforme Eliot, Legrand construit le bâtiment du futur

Les projets comprenant l’internet des objets appliqué au bâtiment se développent avec l’objectif de réinventer les usages. C’est l’un des constats qui sera partagé lors de la 5e édition des Universités d’Été Smart Buildings for Smart Cities, qui aura lieu les 5 et 6 septembre prochains à Lyon. Un exemple avec le groupe industriel Legrand, qui a créé une plateforme Eliot pour encourager l’essor de l’IoT.
Echodrone pourra affectuer des mesures 24h/24 et même en période de trafic dense grâce à son analyse de parcours de navigation des autres navires. ©Port d'Anvers

Le port d’Anvers se dote d’un navire de sondage autonome

Le port d’Anvers lance une expérimentation avec la société brugeoise dotOcean : Echodrone, un bateau autonome fonctionnant via le cloud, a été mis au point pour sonder la profondeur de l’eau et garantir la sécurité du trafic maritime.
Tiphaine ambitionne de trouver de nouveaux partenariats pour que Sowee englobe l'ensemble des usages du foyer. ©CGM

Smart home : Sowee introduit la voix dans le pilotage des objets

[Chronique de Célia Garcia-Montero] Pour cette chronique de l’Odyssée connectée, j’ai rencontré Tiphaine Bougeard, directrice générale de Sowee, qui a intégré Alexa dans sa télécommande de pilotage de l’énergie. Son objectif : améliorer l’expérience des utilisateurs avec les objets connectés tout en renforçant son action pour la transition énergétique.
