Dernières publications

Lamiae Benhayoun, professeure associée à l'institut Mines Télécom Business School et Clarisse Ferreira, consultante cyber chez Deloitte

[Tribune] Asseoir la place des femmes en cybersécurité : Comment mener ce combat multi-acteurs ?

Lamiae Benhayoun, professeure associée à l'institut Mines Télécom Business School et Clarisse Ferreira Paulino, consultante cyber chez Deloitte, reviennent sur la problématique du genre en cybersécurité. En raison de l’explosion des pratiques digitales et des exponentiels transferts de données sur le cloud, les cyberattaques se développent de façon accrue. La majorité des entreprises deviennent conscientes de l’importance du risque cybersécurité en le classant en première position pour la première fois.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.