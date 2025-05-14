[Tribune] Asseoir la place des femmes en cybersécurité : Comment mener ce combat multi-acteurs ?

Lamiae Benhayoun, professeure associée à l'institut Mines Télécom Business School et Clarisse Ferreira Paulino, consultante cyber chez Deloitte, reviennent sur la problématique du genre en cybersécurité. En raison de l’explosion des pratiques digitales et des exponentiels transferts de données sur le cloud, les cyberattaques se développent de façon accrue. La majorité des entreprises deviennent conscientes de l’importance du risque cybersécurité en le classant en première position pour la première fois.