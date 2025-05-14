Dernières publications
[Spécial 10ans Alliancy] La mobilisation des collaborateurs et au-delà
Les collaborateurs en quête de sens dans leur travail se tournent vers les dirigeants de leur organisation pour avoir des réponses. Ceux-ci sont-ils prêts ? Notre Sélection des 100 personnalités qui donnent du sens au numérique met en avant certains d’entre eux qui se distinguent.
Appel à candidatures : Atos, SKF et ArianeGroup lancent leur nouveau « Challenge sur l'industrie du futur » pour les start-up
Des technologies numériques de pointe pour l'industrie du futur... les startups françaises et désormais aussi européennes sont invités à pitcher juqu'à mi-février 2019 pour le deuxième concours lancé par Atos, SKF et ArianeGroup. A la clé, des prix et des collaborations avec ces grands comptes.
Le fonds Africinvest s’associe avec le parisien Agoranov pour créer un réseau d’incubateurs en Afrique
L'incubateur parisien Agoranov a signé un Memorandum d'accord de coopération à Tunis avec AfricInvest, un des principaux capital investissement en Afrique à l'occasion de la visite du Premier Ministre Edouard Philippe pour les Rencontres Africa France. En vue : la création d'un réseau d'incubateurs en Afrique.
Plus de 600 acteurs français de l'e-commerce numérique à Marrakech
D'un côté plus de 300 donneurs d'ordres et grands comptes de l'e-commerce, de l'e-tourisme. De l'autre, une centaine de prestataires innovants et start-up. Tel était le menu de la rencontre business LesBigBoss qui vient de se tenir à Marrakech.