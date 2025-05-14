Dernières publications

10 ans Alliancy - Ceux qui embarquent toute lentreprise

[Spécial 10ans Alliancy] La mobilisation des collaborateurs et au-delà

Les collaborateurs en quête de sens dans leur travail se tournent vers les dirigeants de leur organisation pour avoir des réponses. Ceux-ci sont-ils prêts ? Notre Sélection des 100 personnalités qui donnent du sens au numérique met en avant certains d’entre eux qui se distinguent.
Des technologies numériques de pointe pour l'industrie du futur... les startups françaises et désormais aussi européennes sont invités à pitcher juqu'à mi-février 2019 pour le deuxième concours lancé par Atos, SKF et ArianeGroup. A la clé, des prix et des collaborations avec ces grands comptes.
Le fonds Africinvest s’associe avec le parisien Agoranov pour créer un réseau d’incubateurs en Afrique

L'incubateur parisien Agoranov a signé un Memorandum d'accord de coopération à Tunis avec AfricInvest, un des principaux capital investissement en Afrique à l'occasion de la visite du Premier Ministre Edouard Philippe pour les Rencontres Africa France. En vue : la création d'un réseau d'incubateurs en Afrique.
Plus de 600 acteurs français de l'e-commerce numérique à Marrakech

D'un côté plus de 300 donneurs d'ordres et grands comptes de l'e-commerce, de l'e-tourisme. De l'autre, une centaine de prestataires innovants et start-up. Tel était le menu de la rencontre business LesBigBoss qui vient de se tenir à Marrakech.
Intelligence artificielle, quand Montréal montre l’exemple

La capitale économique du Québec s'affirme comme un pôle majeur de l'intelligence artificielle au plan mondial.
