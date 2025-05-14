[Tribune] Supply Chain logicielle: le nouvel eldorado des hackers

Face au renforcement des mesures de sécurité, les hackers utilisent de nouvelles portes d’entrée moins protégées par les entreprises : la chaîne d’approvisionnement logicielle. Ces attaques sont aussi dangereuses que difficiles à détecter. Vu la hausse de 600 % l’an passé, comment se prémunir de ces attaques qui touchent 90 % des entreprises ? Romain Testu, Sales Engineering Manager chez Lacework, nous livre son analyse.