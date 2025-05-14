Dernières publications
Rapport Capgemini 2025 : vers une IA omniprésente mais mal encadrée
Capgemini Research Institute a publié son rapport annuel “Harnessing the Value of AI: Unlocking Scalable Advantage”, dans lequel il souligne que l’adoption de l’IA générative devient un enjeu majeur, notamment dans les entreprises ayant déjà investi massivement dans la technologie.
CFO 2025 : l’IA au cœur de la transformation des outils financiers
Le baromètre CFO 2025, publié par Spendesk, dresse un état des lieux des outils financiers utilisés par les directions financières. Comptabilité, ERP, FP&A, paie… l’étude révèle des écarts marqués selon la taille et la maturité des entreprises.
Quand l’expérience numérique des employés devient un enjeu de performance
Nexthink révèle, dans une étude menée auprès de 473 entreprises, l’ampleur des interruptions numériques invisibles et leur impact sur la productivité. Le DEX émerge alors comme un levier clé pour améliorer l’efficacité et l’expérience des employés.
IA, quantique, SaaS et private equity : défis et opportunités technologiques à horizon 2030
L’entreprise américaine Bain & Compagny a publié son sixième rapport annuel, Global Technology Report, détaillant les besoins financiers anticipés pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle jusqu’en 2030. L’étude met en lumière les investissements majeurs à venir et les enjeux économiques liés à cette transformation technologique.
Atos décroche un contrat de 326 millions d'euros pour sécuriser les institutions européennes
Atos décroche un contrat stratégique de 326 millions d’euros avec la Commission européenne. Attribué dans le cadre du programme CLOUD II, cet accord vise à sécuriser les systèmes numériques des institutions européennes sur plusieurs années.
HealthTech française : un secteur affaibli mais mobilisé
Trois priorités marquent la rentrée de France Biotech : la publication de son étude annuelle sur la santé financière des entreprises du secteur, l’organisation d’un Grenelle du financement réunissant l’écosystème, ainsi que le lancement d’un plan d’accélération dédié à la HealthTech. L’objectif est de faciliter le déploiement des innovations vers les patients.
Campus Cyber : Trois ans de soutien renouvelé pour le hub européen CYBIAH
CYBIAH, le hub francilien dédié à l’innovation en cybersécurité et en intelligence artificielle, bénéficie d’un renouvellement de soutien de la Commission européenne pour trois années supplémentaires. Ce nouveau financement marque le lancement de la phase 2.0, axée sur la protection des organisations stratégiques et l’intégration d’une IA éthique et souveraine.
Smile, Dremio et OVHcloud s’associent autour d'une plateforme data souveraine et performante
Smile, Dremio et OVHcloud unissent leurs forces pour offrir une solution souveraine et performante de data lakehouse. Cette plateforme vise à simplifier l’accès et l’analyse des données tout en renforçant le contrôle et la sécurité des infrastructures.
France 2030 : Un dispositif en trois phases pour accélérer l’innovation française
Dans le cadre de sa stratégie pour renforcer sa position de leader mondial en intelligence artificielle, la France lance l'appel à projets « Pionniers de l’Intelligence Artificielle ». Ce dispositif, structuré en trois phases, vise à soutenir les projets les plus innovants et ambitieux avec un financement progressif pour accélérer leur mise sur le marché.
OVHcloud passe au quantique pour sécuriser ses certificats SSL
OVHcloud devient le premier acteur cloud à intégrer l’informatique quantique dans ses sites hébergés. Objectif : renforcer la sécurité sur la base de la génération quantique de nombres aléatoires des certificats SSL.
Une nouvelle IA au service des professionnels du juridique
Avec Jus AI 2, la legaltech française Jus Mundi allie raisonnement agentique, rigueur méthodologique et confidentialité renforcée. Ce nouvel assistant prétend offrir aux juristes une précision inégalée et une fiabilité à toute épreuve.
Cloud et administrations : vers une réelle souveraineté numérique ?
Face à la transformation numérique, les enjeux de souveraineté cloud s’imposent dans le secteur public. Si les attentes en matière de sécurité et d’innovation sont fortes, l’étude IFOP pour NumSpot révèle un net décalage entre volonté stratégique et adoption réelle.
IA et emplois : entre espoirs et inquiétude
Si l’IA est perçue comme une opportunité par de nombreux salariés, une étude de ADP Research suggère qu’elle suscite aussi des inquiétudes, notamment sur le risque de remplacement. Cette ambivalence varie selon les secteurs, les régions du monde et les générations, avec une prudence marquée en France.
Filigran lance son IA agentique pour répondre aux menaces cyber
Face à la complexité croissante des cybermenaces, l’entreprise française Filigran déploie “Filigran Agentic AI", une intelligence artificielle conçue pour assister les équipes cyber depuis l’analyse de la menace jusqu’à sa remédiation. Ces agents spécialisés allègent la charge opérationnelle et renforcent la stratégie de défense.
La French Tech Aix-Marseille : entre humanisme et ambitions
À l’occasion de la rentrée, la French Tech Aix-Marseille a dévoilé les grandes lignes de son agenda 2025. Entre l’annonce du Grand Bain, la publication des résultats de l’Observatoire des startups et la confirmation de sa feuille de route, l’écosystème local affirme sa volonté de monter en puissance et dévoile ses ambitions européennes.
IA : les entreprises françaises, meilleures élèves d'Europe ?
En France, l’adoption de l’IA en entreprise se fait de manière plus vigilante et responsable que chez nos voisins européens. Selon une étude menée par l’éditeur de logiciels de gestion Cegid et l’institut OpinionWay, les salariés français privilégieraient la sécurité, l’utilité concrète et l’encadrement réglementaire de l’IA.
Avec Public VCF as-a-Service, OVHcloud veut venir en aide aux PME
L’hébergeur hexagonal, OVHcloud, lance Public VCF as-a-Service, une solution VMware pour aider PME et fournisseurs de services gérés (MSP) à moderniser leurs développements VMware et à maîtriser les coûts.
Nouvelle étape pour l’appel à projets “Logistique 4.0” de France 2030
L’appel à projets "Logistique 4.0" présente une nouvelle étape. Elle vise à stimuler l’innovation et la compétitivité dans le secteur logistique, en misant sur la digitalisation, la durabilité et la transition écologique.
Résilience IT : une confiance malgré les failles opérationnelles
Une enquête de SolarWinds révèle un décalage entre la perception de la résilience opérationnelle et la réalité du terrain. Les équipes IT surestiment leur résilience malgré des processus lourds, un manque de personnel et une forte mobilisation sur les pannes et incidents quotidiens.
Thales Alenia Space à la tête d’un projet 5G spatial aux côtés de Capgemini et Thales
Dans le cadre de France 2030, trois entreprises françaises ont été retenues par le CNES pour porter un projet innovant autour de la connectivité 5G directe entre satellites et terminaux (D2D : device-to-device). Baptisé "U DESERVE 5G", ce projet européen a pour objectif de tester l’interopérabilité entre réseaux terrestres et spatiaux via un démonstrateur en orbite.
Sopra Steria passe au post-quantique pour sécuriser les données sensibles
Sopra Steria renforce sa solution Datasphere avec un chiffrement hybride post-quantique pour anticiper les menaces liées à l’essor de l’informatique quantique. Cette évolution vise à garantir la protection durable des données sensibles, tout en assurant conformité, interopérabilité et continuité des systèmes existants.
YesWeHack et Sekost unissent leurs forces
YesWeHack réalise sa première acquisition en intégrant Sekost, expert breton en cybersécurité. Ce partenariat permettra d’enrichir l’offre client avec un suivi renforcé, un meilleur support et de nouveaux canaux de distribution.
Data4 s’associe à EDF pour alimenter ses datacenters français en électricité bas carbone
Data4 signe avec EDF un contrat inédit pour sécuriser une fourniture d’électricité bas carbone destinée à ses datacenters en France. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie énergétique durable.
Codage : L’utilisation de l’IA en hausse, l’exposition aux risques également
Si l’IA accélère le développement logiciel, elle intensifie aussi les risques de sécurité : 98 % des organisations ont déjà subi une faille liée à du code généré automatiquement. Pourtant, peu déploient des outils adaptés, et le DevSecOps reste encore peu intégré dans les pratiques.
L’Europe défend ses valeurs jugées “discriminatoires” par les Etats-Unis
Une nouvelle manche s’ouvre dans la guerre économique qui oppose les États‑Unis au reste du monde. Donald Trump dénonce des mesures hostiles envers ses entreprises technologiques et menace de représailles. Face à cela, l’UE campe sur ses positions et défend sa souveraineté et ses valeurs démocratiques.