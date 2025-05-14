France 2030 : Un dispositif en trois phases pour accélérer l’innovation française

Dans le cadre de sa stratégie pour renforcer sa position de leader mondial en intelligence artificielle, la France lance l'appel à projets « Pionniers de l’Intelligence Artificielle ». Ce dispositif, structuré en trois phases, vise à soutenir les projets les plus innovants et ambitieux avec un financement progressif pour accélérer leur mise sur le marché.