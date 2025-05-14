Dernières publications
IA : quelle infrastructure pour échapper à la gravité des données ?
Les DSI souhaitent majoritairement utiliser l’intelligence artificielle sur site. Mais les données, elles, sont de plus en plus en périphérie. Faudra-t-il rapatrier d’immenses datasets vers les datacenters ? Ou céder à la force centrifuge en déportant la puissance de calcul de l’IA au plus près des données ? La réalité est probablement hybride !
Après le shadow IT, comment couper court au shadow AI ?
[SERIE What’s Next CIO IT-Métier] Un article proposé par Dell Technologies dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », l’observatoire DSI d’Alliancy. Tout au long de l’année, les partenaires de l’observatoire s'engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
Sébastien Verger – De la nécessité d’avoir encore plus d’espace : le Cloud public vs. Privé
Il a longtemps été question de la mort du PC comme d’une certitude imminente et inéluctable. IDC a par exemple annoncé une baisse record des ventes d’ordinateurs cette année, inégalée depuis 1994. Si ce constat me parait largement prématuré, une chose est sure : la mobilité est là pour durer.
Sébastien Verger - Une mauvaise gestion des données peut vous conduire au chaos
Où que l'on regarde ces derniers temps (Twitter, blogs sur les technologies, newsletters reçues par e-mail, etc.), on ne peut échapper au Big Data. L'expression fait le buzz au point que les professionnels et férus de technologie ne peuvent y couper.