[Tribune] Optimiser le développement industriel grâce à l’IA et la recherche intelligente

Si le processus de développement d’un projet est, en théorie, plutôt efficace, la pratique, elle, démontre le contraire. Le respect du cahier des charges, en particulier le volet budgétaire et les délais, peut se révéler être une tâche ardue. Les entreprises peuvent se confronter à deux difficultés principales. Stéphane Kirchacker, Vice-président EMEA chez Sinequa nous livre son analyse.