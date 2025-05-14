[Étude] HP alerte les entreprises sur la sécurité des équipements IT

85% des décideurs IT et cyber estiment que la sécurité des équipements et des firmwares doit devenir une priorité. Et pour cause : les ordinateurs, smartphones, et même les imprimantes peuvent constituer une porte d’entrée de choix pour les cybercriminels. Une récente étude publiée par HP Wolf Security révèle les cyber risques qui pèsent sur les appareils à chaque étape de leur cycle de vie. CTO de HP France et Directeur de l’avant-vente France & Afrique du Nord chez HP, Benjamin Duchet revient sur les principaux écueils à éviter ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter pour protéger les équipements IT de votre entreprise.