Dernières publications
[Étude] HP alerte les entreprises sur la sécurité des équipements IT
85% des décideurs IT et cyber estiment que la sécurité des équipements et des firmwares doit devenir une priorité. Et pour cause : les ordinateurs, smartphones, et même les imprimantes peuvent constituer une porte d’entrée de choix pour les cybercriminels. Une récente étude publiée par HP Wolf Security révèle les cyber risques qui pèsent sur les appareils à chaque étape de leur cycle de vie. CTO de HP France et Directeur de l’avant-vente France & Afrique du Nord chez HP, Benjamin Duchet revient sur les principaux écueils à éviter ainsi que sur les bonnes pratiques à adopter pour protéger les équipements IT de votre entreprise.
Les tendances de la sauvegarde de données, décryptées par Synology
D’après un récent rapport publié par Hiscox, 67% des organisations ont constaté une augmentation du nombre de cyberattaques les visant en 2024. Dans ce contexte, la sécurité des données et la continuité d’activité sont des enjeux stratégiques pour les entreprises. Au cœur de ces préoccupations, la sauvegarde joue un rôle crucial dans la protection des données, la résilience face aux incidents et la reprise des activités.
Accessibilité, IA… Synology décrypte les défis de la vidéoprotection
Chaque année, plus de 30 000 entreprises subissent des cambriolages en France. L’intrusion physique est une menace importante, susceptible d’engendrer un vol de marchandises, des dégradations matérielles ou encore la compromission de dispositifs informatiques en vue de réaliser une cyberattaque.