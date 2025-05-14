Dernières publications

Julien Piperault, Ingénieur Avant-vente Cybersécurité chez Exclusive Networks

[Tribune] Blockchain : vers une révolution de la cybersécurité

Près de 2 personnes sur 10 connaissent le principe de la blockchain et sont capables d’identifier les innovations qu’elle pourrait apporter. Malgré cela, le marché de la blockchain, valorisé à 315,9 millions de dollars en 2015, devrait atteindre les 20 milliards en 2024. Une hausse significative qui laisse entrevoir une technologie encore mal connue.
Julien Piperault, Ingénieur Avant-vente Cybersécurité chez Exclusive Networks

[Tribune] Cybersécurité : il faut enseigner les bonnes pratiques dès l’école

Julien Piperault, Ingénieur Avant-vente Cybersécurité chez Exclusive Networks estime que les bonnes pratiques de demain s’apprennent dès aujourd’hui. Cela est d’autant plus vrai en cybersécurité, alors que la majorité des salariés mettent en danger leur entreprise en adoptant des comportements à risque sans le savoir. Pour éviter de favoriser les cyber-attaques, et pour mieux intégrer l’utilisateur au cœur des stratégies de cybersécurité, il faudrait enseigner les bons réflexes dès l’école.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.