Dernières publications
[Tribune] Blockchain : vers une révolution de la cybersécurité
Près de 2 personnes sur 10 connaissent le principe de la blockchain et sont capables d’identifier les innovations qu’elle pourrait apporter. Malgré cela, le marché de la blockchain, valorisé à 315,9 millions de dollars en 2015, devrait atteindre les 20 milliards en 2024. Une hausse significative qui laisse entrevoir une technologie encore mal connue.
[Tribune] Cybersécurité : il faut enseigner les bonnes pratiques dès l’école
Julien Piperault, Ingénieur Avant-vente Cybersécurité chez Exclusive Networks estime que les bonnes pratiques de demain s’apprennent dès aujourd’hui. Cela est d’autant plus vrai en cybersécurité, alors que la majorité des salariés mettent en danger leur entreprise en adoptant des comportements à risque sans le savoir. Pour éviter de favoriser les cyber-attaques, et pour mieux intégrer l’utilisateur au cœur des stratégies de cybersécurité, il faudrait enseigner les bons réflexes dès l’école.