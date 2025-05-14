[Tribune] Cybersécurité : il faut enseigner les bonnes pratiques dès l’école

Julien Piperault, Ingénieur Avant-vente Cybersécurité chez Exclusive Networks estime que les bonnes pratiques de demain s’apprennent dès aujourd’hui. Cela est d’autant plus vrai en cybersécurité, alors que la majorité des salariés mettent en danger leur entreprise en adoptant des comportements à risque sans le savoir. Pour éviter de favoriser les cyber-attaques, et pour mieux intégrer l’utilisateur au cœur des stratégies de cybersécurité, il faudrait enseigner les bons réflexes dès l’école.