[Tribune] Les entreprises face au défi de la protection de l’identité numérique

Selon les conclusions du Global Threat Report 2022, près de 80 % des cyberattaques s’appuient sur l’identité pour compromettre des identifiants légitimes et utilisent des techniques comme le mouvement latéral pour rapidement échapper à la détection. Ces attaques basées sur l’identité sont particulièrement difficiles à détecter, d’autant plus que la surface d’attaque ne cesse d’augmenter pour de nombreuses entreprises. Mike Sentonas, CTO de CrowdStrike, nous livre son analyse.