Cal Henderson

[Tribune] Le télétravail est un facteur de réussite pour les entreprises

Avant la pandémie, seules 8% des entreprises françaises avaient mis en place une forme de travail à distance. Les réunions d’équipes en présentiel dominaient, et étaient considérées comme la meilleure approche par défaut. Mais le vent tourne. Selon la dernière enquête Slack/OpinionWay, 54 % des salariés français travaillent en mode hybride, ce qui en fait la nouvelle norme, et 75 % estiment que l'adoption de ce modèle de travail donne à leur entreprise un avantage concurrentiel.