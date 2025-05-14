[Tribune] Metaverse : quelle sera la place du designer UX / UI ?

La crise sanitaire mondiale a complètement métamorphosé notre rapport à l’espace virtuel. Théo Hamon, Consultant UX / UI chez SQLI, estime que notre besoin de nouveauté et de liberté à l’issue des confinements, a transformé notre perception des espaces digitaux : d’un outil de pure consultation et de divertissement, ils sont devenus des moyens de communication et d’évasion à part entière.