French Fab : après l’industrie 4.0, l’intégration 4.0

[EXCLUSIF] Le 4e âge de l’industrie est en marche : le secteur s’hybride petit à petit avec le numérique. En France, l’initiative autour de l’industrie du futur et le lancement récent de la French Fab permettent de fédérer tous les acteurs concernés. Objectif affiché : saisir l’opportunité pour relancer le pays dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée.