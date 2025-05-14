Dernières publications
French Fab : après l’industrie 4.0, l’intégration 4.0
[EXCLUSIF] Le 4e âge de l’industrie est en marche : le secteur s’hybride petit à petit avec le numérique. En France, l’initiative autour de l’industrie du futur et le lancement récent de la French Fab permettent de fédérer tous les acteurs concernés. Objectif affiché : saisir l’opportunité pour relancer le pays dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée.
L’architecte Industrie du Futur, catalyseur de la « French Fab » ?
[EXCLUSIF] Salons, conférences, livres et tribunes, l'industrie du futur défraie la chronique depuis au moins 2 ans maintenant. Une récente enquête du Lab de Bpifrance1 montre que 62 % des dirigeants industriels sont sensibilisés au sujet, savent qu'il faut agir vite et ont lancé quelques initiatives pour développer les News Techs en interne et pour gagner en compétitivité.