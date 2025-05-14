Dernières publications

L'architecte Industrie du Futur, catalyseur de la "French Fab" ?

French Fab : après l’industrie 4.0, l’intégration 4.0

[EXCLUSIF] Le 4e âge de l’industrie est en marche : le secteur s’hybride petit à petit avec le numérique. En France, l’initiative autour de l’industrie du futur et le lancement récent de la French Fab permettent de fédérer tous les acteurs concernés. Objectif affiché : saisir l’opportunité pour relancer le pays dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée.
[EXCLUSIF] Salons, conférences, livres et tribunes, l'industrie du futur défraie la chronique depuis au moins 2 ans maintenant. Une récente enquête du Lab de Bpifrance1 montre que 62 % des dirigeants industriels sont sensibilisés au sujet, savent qu'il faut agir vite et ont lancé quelques initiatives pour développer les News Techs en interne et pour gagner en compétitivité.
Fondateur et directeur d’OPEO Conseil, auteur de The sm@rt way

Hybride, robots, jumeaux : l’hyper-industrie est-elle compatible avec notre culture française ?

[EXCLUSIF] De façon subtile, l’hybridation a pris une place considérable dans nos vies quotidiennes au fil des siècles, jusqu’au concept de jumeau numérique qui en est le parachèvement.
