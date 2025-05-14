[Tribune] Pour faire face à la cybercriminalité, les entreprises doivent inverser le rapport de force

Pour lutter contre un cyberespionnage de plus en plus organisé et compétent, les entreprises doivent changer de paradigme et passer d’un statut de victime à celui de défense. Une évolution qui ne se fera pas sans la création d’un écosystème fort où les entreprises partageront leurs données et informations relatives aux fraudes subies. Parce qu’ensemble on est plus fort ! Laurent Sarrat, co-fondateur et CEO de Sis ID nous livre son analyse.