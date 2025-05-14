[Tribune] GAIA-X : un tournant décisif pour remettre l'interopérabilité et le cloud de confiance au cœur d'une solide Europe du numérique !

Jean-Paul Alibert, Président de T-Systems France, membre fondateur du Groupement Gaia-X, partage son point de vue sur les perspectives de cette union stratégique au service d'une solide Europe du numérique. Quel est le point commun entre les entreprises dans l'industrie 4.0, la finance, l'énergie, la recherche, la santé ou la mobilité qui se sont alliées dans le consortium Gaia-X ?