Dernières publications
De l’Arménie à la France, qu’apporte le modèle TUMO pour l’éducation aux nouvelles technologies ?
Depuis plus d’une décennie, les programmes du Centre TUMO permettent aux adolescents arméniens de se former aux nouvelles technologies grâce à une approche pédagogique innovante. Après avoir rencontré un grand succès à Erevan, le projet s’est internationalisé et s’est installé en France: à Paris, Lyon et Marseille.
A Lausanne, un centre IA aux ambitions globales et responsables
[L’Enquête] En novembre dernier, l’EPFL, principale université technique de Suisse romande, a inauguré un centre de recherche et d’innovation dédié à l’intelligence artificielle. Son ambition est de contribuer à la résolution des problématiques globales