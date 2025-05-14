Dernières publications
François Stephan (IRT SystemX) : « Un lieu neutre de collaboration pour concrétiser des ruptures technologiques »
François Stephan, directeur général adjoint en charge du développement et de l'international de l’Institut de recherche technologique SystemX, revient sur les trois premières années d’activité de l’institut
Prix Croissance 2016 – Clips vidéo : Wildmoka, Orange, Avisto partagent à tout-va
Le double partenariat, entre la start-up Wildmoka, la société Avisto et l’opérateur Orange, remporte le Prix Croissance Alliancy 2016.
Collaboratif : base10 lève 400 000 euros
Créée en 2014 à Périgueux (24), base10 est une start-up qui a développé une application mobile pour réserver et partager des espaces de travail.
La start-up Manager de Talents lève 100 000 euros auprès de Bpifrance
Créée en 2014, la start-up Manager de talents a développé une plateforme collaborative destinée à mettre en relation des travailleurs indépendants avec des entreprises à la recherche de talents.
E-commerce : le PrestaShopDay ouvre ses portes au Carreau du Temple
Pour sa 9ème édition, le PrestaShopDay s’installe au Carreau du Temple à Paris. Le temps d’une journée, ce salon permet de réunir de nombreux utilisateurs de la solution PrestaShop afin d’échanger sur leur expérience d’utilisateurs.
Salon Innorobo2016 : SoftBank Robotics présente Pepper
C’est à l’occasion du salon Innorobo, un évènement dédié à la robotique qui se tient pour la première fois à Paris du 24 au 26 mai, que SoftBank Robotics a présenté officiellement au public européen le robot humanoïde Pepper, déjà bien connu des japonais.
E-commerce : The Cool Republic lève un million d’euros
The Cool Republic est un distributeur en ligne dédié aux objets design. La start-up, créée en fin 2012, propose sur son site de e-commerce, qui regroupe plus de 300 marques pour 5 000 références, des objets dans des catégories aussi variées que la décoration, le « lifestyle », l’art de la table ou encore le « design kids ».
CityLity prépare une levée de fonds pour développer l’éco-citoyenneté
Fondée en mai 2014 à Lyon, la start-up CityLity a développé une application qui s’adresse à la fois aux syndics de copropriété et aux résidents d’immeubles. Les deux cofondateurs sont d’anciens présidents de conseil de syndic qui ont constaté l’effet bénéfique du partage d’information entre le gestionnaire et les résidents.
Crowdsourcing : LocalEyes et BeMyEye s’associent pour lever 6,5 millions d’euros
Un partenariat stratégique pour lever des fonds. C’est le pari gagnant, réalisé par le français LocalEyes et son homologue italien BeMyEye, deux start-up spécialisées dans la collecte de données en crowdsourcing.
Huawei récompense quinze jeunes talents numériques
L’entreprise chinoise Huawei vient de décerner, pour la sixième année consécutive, le prix « talents numériques » à quinze étudiants français. Ces derniers vont partir deux semaines en Chine lors d’un séjour qui leur permettra de découvrir l’écosystème high-tech de ce pays.
eve Sleep lève 9,5 millions d’euros pour pénétrer le marché français
Créée en 2015 au Royaume-Uni et présente en France depuis début 2016, la start-up eve Sleep investit l’industrie du sommeil. La jeune pousse a développé un matelas haut de gamme vendu uniquement en ligne sur son site internet et donc sans passer par des intermédiaires.
Le Proto204 à Saclay, un tiers-lieu ouvert au monde
Pour fêter ses deux ans, le Proto204, un lieu de partages et d’échanges situé sur le campus de l’université Paris-Sud sur le Plateau de Saclay, vise à « connecter » étudiants, chercheurs, entrepreneurs, institutions, salariés ou encore habitants.
Juridique : Captain Contrat lève un million d’euros
Fondée en 2013, la start-up Captain Contrat propose un service de gestion juridique destiné aux TPE et aux PME. Il comprend la mise en relation avec des avocats spécialisés dans le droit des affaires qui fournissent des prestations de conseil et de rédaction de documents juridiques.
BNP Paribas fait appel à la start-up 2Spark pour améliorer la satisfaction de ses clients
Soucieux d’augmenter la satisfaction et la fidélisation de ses clients, la banque BNP Paribas s’est associée avec la start-up 2Spark pour mettre en place une plateforme qui permet d’impliquer les collaborateurs dans la transformation stratégique ou opérationnelle de leur entreprise.
E-santé : Interaction Healthcare lève cinq millions d’euros
Fondée en 2008 par Jérôme Leleu et Danielle Villedieu, Interaction Healthcare conçoit des applications d’e-santé, destinées aux patients et aux professionnels du secteur. La société annonce avoir finalisé un tour de table et lève à cette occasion cinq millions d’euros.
Futur en Seine 2016 : dix jours pour découvrir les innovations numériques de la FrenchTech
Pour sa septième édition, le festival Futur en Seine s’installe à la Gaité Lyrique et au Carreau du Temple, du 9 au 19 juin. Gratuit et ouvert à tous, cet évènement sera l’occasion de regrouper les acteurs innovants du numérique.
Immobilier : Simply Move lève 300 000 euros
Fondée en 2010 à Nantes par Eric Longuepée, la start-up Simply Move propose un service web destiné à planifier sa mobilité géographique. Le service prend la forme d’une conciergerie entièrement automatisée tel un agent immobilier digital.
Samsung Innovation Week : Une semaine centrée sur l’entreprise connectée
Du 9 au 13 mai, se tient la deuxième édition de la Samsung Innovation week à Paris. Les moyens mis à disposition sont à la hauteur de l’enjeu commercial : 850 mètres carrés destinés à présenter les innovations autour du thème « l’entreprise connectée ».
Pierre-José Billotte (EuroCloud France) : « le cloud est un formidable levier de croissance »
Pierre-José Billotte président d’EuroCloud France participe à l’organisation de la deuxième édition de la Cloud Week qui se tiendra à Paris du 4 au 8 juillet prochain. Il est également l’initiateur du projet de présenter un « candidat numérique » à l’élection présidentielle de 2017.
E-commerce : Cdiscount lance son accélérateur de start-up près de Bordeaux
La plateforme de e-commerce Cdiscount vient de lancer le « Cdiscount start-up booster », un accélérateur de jeunes pousses en phase d’amorçage, situé près de Bordeaux. Le programme a vocation à guider les start-up pour leur permettre d’accélérer leur activité
Xavier Etienne (Française des Jeux) : « Le jeu c’est de l’informatique »
La Française des Jeux (FDJ) opère un virage stratégique en réalisant sa transition numérique. Xavier Etienne, directeur général adjoint en charge de la technologie et de l’international revient pour Alliancy sur les enjeux et les problématiques liés à cette transformation de la culture d’entreprise.
E-commerce : Alkemics fait collaborer les marques et les distributeurs
Alkemics propose une solution en mode SaaS qui permet de centraliser l’ensemble des informations présentes sur l’emballage d’un pour les mettre à disposition du distributeur dans le format qu’il souhaite sur son site e-commerce.
Authentication Industries lève 300 000 euros pour sécuriser les documents officiels
Christian Guichard est un expert dans la sécurité documentaire. Depuis plus de quinze ans il lutte contre les failles de sécurité des documents officiels. En 2012, il a créé la start-up Authentication Industries pour commercialiser son invention : l’AiCode.
Suez : le Smart Opération Center, moteur d’innovations
Situé dans la commune du Pecq dans les Yvelines (78) et principalement constitué d’équipes d’ingénieurs, de développeurs et de data-scientistes, le smart opération center de Suez fête ses un an d’activité.
Crowdlending : ComparaLend lève 380 000 euros
CompareLend annonce l’entrée à son capital d’un groupe d’investisseurs privés pour un premier tour de table d’un montant de 380 000 euros. L’équipe s’est fixé l’objectif de développer l’outil de comparaison en ciblant la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.