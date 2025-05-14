E-commerce : The Cool Republic lève un million d’euros

The Cool Republic est un distributeur en ligne dédié aux objets design. La start-up, créée en fin 2012, propose sur son site de e-commerce, qui regroupe plus de 300 marques pour 5 000 références, des objets dans des catégories aussi variées que la décoration, le « lifestyle », l’art de la table ou encore le « design kids ».