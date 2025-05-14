IA et retail : à quoi ressemblera la livraison du futur ?

L’intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur le secteur du retail, qui doit plus que jamais allier productivité, innovation et amélioration de l’expérience client (gestion des stocks, vente assistée, logistique 4.0 etc). Mais alors que le monde du transport s’adapte à l’explosion du e-commerce, jusqu’où cette nouvelle intelligence permettra-t-elle de s’aligner avec les nouvelles exigences des consommateurs et les nouvelles tendances ?