EUDI Wallet : de la conformité à l’infrastructure de confiance, les décisions à ne plus repousser

Longtemps perçu comme un simple sujet de conformité lié au règlement européen eIDAS 2, le EUDI Wallet s’impose désormais comme un sujet de transformation beaucoup plus profond. Derrière le cadre réglementaire, c’est une nouvelle logique d’échange, de preuve et de confiance numérique qui se met en place, avec des impacts directs pour les DSI, les directions métiers et les fonctions risk & compliance.

Un basculement déjà à l’œuvre

Comme le rappelle Bruno Buffenoir, CEO de KIPMI, dans notre interview dédiée, « nous sommes face à un changement systémique ».

La montée de la fraude, l’explosion des données et les limites des architectures documentaires traditionnelles imposent un changement de paradigme : passer du stockage de documents à la vérification de preuves certifiées.

Ce basculement est au cœur des échanges du webinaire organisé par Alliancy dans le cadre de l’initiative Future4ID.

Voir le Replay du webinaire :