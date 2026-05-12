EUDI Wallet : de la conformité à l’infrastructure de confiance, les décisions à ne plus repousser
Le wallet européen sort du cadre réglementaire pour devenir un levier concret de transformation des services, de la lutte contre la fraude et des architectures IT. Décryptage avec les experts de Future4ID.
Publié le 12 mai Lecture 3 min.
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Longtemps perçu comme un simple sujet de conformité lié au règlement européen eIDAS 2, le EUDI Wallet s’impose désormais comme un sujet de transformation beaucoup plus profond. Derrière le cadre réglementaire, c’est une nouvelle logique d’échange, de preuve et de confiance numérique qui se met en place, avec des impacts directs pour les DSI, les directions métiers et les fonctions risk & compliance.
Un basculement déjà à l’œuvre
Comme le rappelle Bruno Buffenoir, CEO de KIPMI, dans notre interview dédiée, « nous sommes face à un changement systémique ».
La montée de la fraude, l’explosion des données et les limites des architectures documentaires traditionnelles imposent un changement de paradigme : passer du stockage de documents à la vérification de preuves certifiées.
Ce basculement est au cœur des échanges du webinaire organisé par Alliancy dans le cadre de l’initiative Future4ID.
Voir le Replay du webinaire :
De quoi parle-t-on concrètement pour les organisations ?
Au-delà de la promesse, le EUDI Wallet pose des questions très opérationnelles pour les entreprises et les acteurs publics :
Comment fiabiliser l’onboarding et réduire la fraude sans complexifier les parcours ?
Quels usages prioriser à court terme (KYC, eSignature, partage d’attributs…) ?
Comment intégrer des preuves externes certifiées dans les systèmes existants ?
Quelles évolutions pour les architectures IAM et les modèles de confiance ?
L’enjeu n’est pas seulement que les citoyens disposent d’un wallet, mais que les organisations sachent émettre, consommer et vérifier des preuves fiables, dans une logique « B2B2C ».
Moins de documents, plus de preuves : un changement de logique
Le wallet européen marque une rupture nette :
les échanges documentaires (PDF, justificatifs, copies) laissent place à des credentials vérifiés, partageables à la demande, avec consentement.
Pour les DSI et les directions risk, cela implique une réduction du stockage de données sensibles, une évolution des mécanismes d’authentification (jusqu’au MFA), une transformation des processus métiers et de conformité, une meilleure maîtrise de la fraude et des risques… Comme le souligne Bruno Buffenoir, ce modèle permet de déplacer la charge de la preuve, tout en fluidifiant les parcours.
Prioriser maintenant, plutôt que subir demain
Le calendrier est connu : déploiement des wallets d’ici 2026, adoption progressive jusqu’en 2030. Mais les décisions structurantes, cas d’usage, architectures, partenaires, se prennent dès aujourd’hui.
C’est précisément l’objectif de Future4ID :
aider les organisations à clarifier leurs priorités, qualifier les solutions et structurer des trajectoires d’implémentation crédibles.
Avec les interventions de Bruno Buffenoir (KIPMI), Isabelle Zablit (Alliancy) et Sébastien Ferreri (Finegan), ce webinaire pose les bases d’une question centrale : comment transformer une contrainte réglementaire en avantage opérationnel et stratégique ?
Pour aller plus loin : retrouvez l’analyse complète de Bruno Buffenoir dans notre interview : « Nous sommes face à un changement systémique »