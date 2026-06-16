Advisors Alliancy

Véronique Beaupère : gouverner le numérique pour conjuguer performance et responsabilité

Ecosystem Advisors Alliancy

Véronique Beaupère : gouverner le numérique pour conjuguer performance et responsabilité

Ancienne associée de Forvis Mazars, Véronique Beaupère renforce l’équipe des Ecosystem Advisors d’Alliancy avec une conviction : le numérique responsable peut être une boussole pour les décisions de l’entreprise.

Normann Hodara : construire le futur des ESN, au plus près des clients

Ecosystem Advisors Alliancy

Normann Hodara : construire le futur des ESN, au plus près des clients

Ancien dirigeant d’Inetum France et Luxembourg, Normann Hodara pilote l’activité « Futur des services numériques » d’Alliancy, avec Olivier Sztabowicz.

Alexandre Diehl : faire du droit un levier de liberté d’action

Ecosystem Advisors Alliancy

Alexandre Diehl : faire du droit un levier de liberté d’action

Avocat et fondateur de Lawint, Alexandre Diehl est Ecosystem Advisor d’Alliancy. Il renforce l’équipe du pôle Études & Actions avec une double culture technique et juridique

Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

Ecosystem Advisors Alliancy

Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

Entrepreneur, consultant et coach de dirigeants, Olivier Sztabowicz est Ecosystem Advisor et directeur de mission pour le pôle Études & Action d’Alliancy. Avec Normann Hodara, il développe l’activité « Futur des services numériques ».

Véronique Beaupère : gouverner le numérique pour conjuguer performance et responsabilité

Ecosystem Advisors Alliancy

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Ancienne associée de Forvis Mazars, Véronique Beaupère renforce l’équipe des Ecosystem Advisors d’Alliancy avec une conviction : le numérique responsable peut être une boussole pour les décisions de l’entreprise.

Normann Hodara : construire le futur des ESN, au plus près des clients

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Ancien dirigeant d’Inetum France et Luxembourg, Normann Hodara pilote l’activité « Futur des services numériques » d’Alliancy, avec Olivier Sztabowicz.

Alexandre Diehl : faire du droit un levier de liberté d’action

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Avocat et fondateur de Lawint, Alexandre Diehl est Ecosystem Advisor d’Alliancy. Il renforce l’équipe du pôle Études & Actions avec une double culture technique et juridique

Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

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Olivier Sztabowicz : transformer les expertises en valeur, mobiliser les équipes

Entrepreneur, consultant et coach de dirigeants, Olivier Sztabowicz est Ecosystem Advisor et directeur de mission pour le pôle Études & Action d’Alliancy. Avec Normann Hodara, il développe l’activité « Futur des services numériques ».

Alain Nguyen : faire équipe pour reprendre la maîtrise du numérique

Ecosystem Advisors Alliancy

Alain Nguyen : faire équipe pour reprendre la maîtrise du numérique

Ancien directeur délégué des systèmes d’information de Paris 2024, Alain Nguyen a piloté le premier Do Tank d’Alliancy consacré aux dépendances technologiques.

Samuel Hurtrel : Remettre la valeur et la performance au cœur des services IT

Ecosystem Advisors Alliancy

Samuel Hurtrel : Remettre la valeur et la performance au cœur des services IT

Ecosystem Advisor Alliancy, Samuel Hurtrel porte une conviction forgée au contact des grands SI : la performance IT se joue aussi dans la capacité à faire évoluer les organisations, les contrats et les relations avec les fournisseurs.

Véronique Karcenty : remettre le travail réel au cœur de la performance IT

Ecosystem Advisors Alliancy

Véronique Karcenty : remettre le travail réel au cœur de la performance IT

Ancienne directrice de l’environnement digital des salariés d’Orange, Véronique Karcenty est Ecosystem Advisor d’Alliancy. Elle associe l’expérience des opérations, des ressources humaines et du management.

François Raynaud : un DSI de conviction au service de vos transformations

Ecosystem Advisors Alliancy

François Raynaud : un DSI de conviction au service de vos transformations

Après quatorze ans à la tête de la DSI d’EDF Commerce, François Raynaud veut partager cette expérience avec d’autres dirigeants, en tant qu'Ecosystem Advisor d'Alliancy.

Jean-Claude Laroche : l'expérience pour décider, la méthode pour transformer

Ecosystem Advisors Alliancy

Jean-Claude Laroche : l'expérience pour décider, la méthode pour transformer

Ancien DSI d'EDF et d'Enedis, ancien président du Cigref, Jean-Claude Laroche associe l'expérience des grandes transformations à une volonté de transmission en tant qu'Ecosystem Advisor d'Alliancy.

Gérard Guinamand : transformer avec l’IA, garder la maîtrise

Ecosystem Advisors Alliancy

Gérard Guinamand : transformer avec l’IA, garder la maîtrise

Ancien dirigeant des systèmes d’information et du digital, puis Chief Data Officer du groupe ENGIE, Gérard Guinamand est Ecosystem Advisor d’Alliancy et l’un des moteurs du pôle Études & Action.

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