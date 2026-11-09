Dossier partenaire

Les wallets d’identité numérique, du scénario d’usage à la pratique

Future4ID - Initié par Alliancy avec KIPMI, le consortium Future4ID fédère la chaîne de valeur pour accélérer l’adoption de l’EUDI wallet en France et en Europe, en testant des cas d’usage.

Publié et mis à jour le 9 novembre 2026