Dossier partenaire
Les wallets d’identité numérique, du scénario d’usage à la pratique
Future4ID - Initié par Alliancy avec KIPMI, le consortium Future4ID fédère la chaîne de valeur pour accélérer l’adoption de l’EUDI wallet en France et en Europe, en testant des cas d’usage.Publié et mis à jour le 9 novembre 2026
Initié par Alliancy, avec KIPMI comme membre fondateur, Future4ID est un consortium qui porte l’ambition de d’accélérer le développement et l’adoption de l’EUDI wallet sur le marché français et européen en rassemblant les différents acteurs de la chaîne de valeur. C’est une approche mutualisée et pragmatique qui vise à mieux comprendre les enjeux, à identifier et à tester des scenarios d’usages afin d’en démontrer le potentiel et la valeur business.
Programme Future4ID – Ateliers Wallet Numérique
Appel à contribution : wallet d’identité numérique, du scénario d’usage à la pratique.
Vous avez un scénario d'usage ou un questionnement sur le business model du wallet numérique ? Partagez-le et contribuez à nos ateliers Future4ID.
Future4ID
EUDI Wallet : de la conformité à l’infrastructure de confiance, les décisions à ne plus repousser
Le wallet européen sort du cadre réglementaire pour devenir un levier concret de transformation des services, de la lutte contre la fraude et des architectures IT. Décryptage avec les experts de Future4ID.
Interview
Identité numérique : « Nous sommes face à un changement systémique »
Entretien avec Bruno Buffenoir, CEO de KIPMI, autour des enjeux du wallet européen, de la lutte contre la fraude et de la transformation des services numériques.
InCyber 2026 - ID Forum
Wallet européen, passeports US, IA : l’identité en ordre dispersé
À Lille, le 31 mars, l’ID Forum a opposé visions américaine, européenne et émergente de l’identité numérique, entre souveraineté affichée, marché dominant et mise en œuvre encore fragile.
INCYBER 2026 - ID FORUM
“L’identité est au cœur de tous les sujets cyber” : Bruno Buffenoir défend la vision de KIPMI au FIC
Au Forum InCyber, Bruno Buffenoir, directeur général de KIPMI, présente l’identité numérique comme un levier central de confiance, de cybersécurité et de souveraineté européenne.
Martin Guerre 2.0
eIDAS 2.0 : l’identité numérique entre dans l’ère industrielle
Le 12 mars dernier, à la caserne de la Garde républicaine à Paris, experts publics et industriels ont disséqué les enjeux du wallet d’identité européen : standards, interopérabilité et nouveaux usages.
Wallet d’identité : la révolution numérique obligatoire dès 2027
L’UE accélère la mise en place du Wallet d’identité numérique, des acteurs comme les assureurs devront l’accepter dès 2027. Bruno Buffenoir, directeur général du pôle Confiance numérique de Beys et Jean Remond, AI Leader chez Generali France, expliquent les enjeux réglementaires, la souveraineté numérique, le rôle de Kipmi, ainsi que le retour d’expérience du pilote mené en 2024.