Airbus triple sa puissance de simulation avec Bull, au cœur d’un pari HPC multisite 

Ce ne sont plus seulement les avions qui prennent de l’altitude, mais les capacités de calcul qui les conçoivent. Airbus a finalisé avec Bull le déploiement d’une infrastructure de calcul haute performance (HPC) multisite entre Toulouse et Hambourg. Opérationnelle depuis 2026, elle triple ses capacités de simulation dans le cadre d’un contrat pluriannuel. Derrière cette montée en puissance, une réalité industrielle sans détour. Le constructeur européen bascule un peu plus son ingénierie vers la simulation numérique de l’aérodynamique à l’analyse structurelle. La promesse : réduire les cycles de développement, limiter les essais physiques et absorber la complexité croissante des programmes. Mais ce saut technologique engage aussi un choix structurant. En s’appuyant sur Bull, acteur français du calcul avancé, Airbus inscrit ce projet dans une logique de souveraineté technologique européenne. Une orientation stratégique qui répond à une double contrainte. Gagner en puissance sans perdre la maîtrise des données et des outils critiques.

Le HPC s’impose, au prix d’un nouvel équilibre stratégique

L’accord dépasse la simple livraison d’infrastructures. En confiant à Bull une solution intégrée combinant calcul, stockage et data centers modulaires opérés en mode “as-a-service”, Airbus retient une option européenne sans recourir aux hyperscalers américains. Le choix s’inscrit dans une tendance plus large de relocalisation des briques critiques. Mais il modifie aussi l’organisation technique interne. L’exploitation du HPC n’est plus entièrement pilotée en interne. Elle repose sur une infrastructure opérée par un tiers, avec des logiques de service, de contractualisation et de performance associées. Ce basculement introduit une séparation plus nette entre usage et exploitation. Il impose aussi de nouvelles exigences en matière d’intégration, de supervision et de gestion des dépendances. Le HPC devient ainsi une plateforme partagée, au cœur des processus industriels. Sa gouvernance évolue en conséquence, avec des enjeux accrus sur la continuité de service, la performance applicative et la maîtrise des données.