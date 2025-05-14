Dernières publications
Feuille de route
La France structure sa capacité souveraine d’évaluation de l’IA
L’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’IA (INESIA), piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE) et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), adopte sa feuille de route 2026-2027. Trois pôles structurent la capacité française d’évaluation des IA avancées.
MIXITECH
À l’UNESCO, la féminisation du numérique change d’échelle
Le 11 février 2026, à l’UNESCO, la 4e édition des Assises nationales de la féminisation des métiers et filières du numérique a réuni 1 400 participants sur place et 4 300 en ligne. Institutions, entreprises et associations ont lié parité, souveraineté technologique et performance économique.
Souveraineté lucide
IA, cyber : l’Europe n’a plus le luxe d’hésiter
À Cyber IA Expo, Guillaume Poupard et Cédric O ont posé un diagnostic net sur l’IA et la cyber en Europe : dépendances mal connues, adoption trop lente, sécurité fragilisée par le « vibe coding » et urgence éducative. Un appel à agir sans fantasmer l’autarcie.
Politique publique
Sommet IA, un an après : la France a accéléré… mais la promesse d’une “troisième voie” se heurte au réel
Un an après le Sommet pour l’action sur l’IA à Paris, l’État revendique une France “leader” : 2,6 milliards d’euros levés par les startups, 23 “Pionniers” financés, 26 sites data centers sécurisés et un assistant IA testé par 10 000 agents. Mais la gouvernance mondiale reste fracturée.
Baromètre
IA : l’Europe innove vite, mais reste trop petite pour gagner la bataille mondiale
Dévoilé le 9 février 2026 par JFD avec EY Fabernovel, le Baromètre européen de l’IA alerte sur le retard d’échelle du continent et appelle les grands groupes à s’engager pour transformer les startups IA en champions mondiaux
Commande publique
Doctrine d’achat numérique : l’État promet l’ouverture, l’écosystème voit encore la porte entrouverte
Présentée le 5 février 2026 à Paris par Anne Le Hénanff, la nouvelle doctrine d’achat numérique de l’État fixe un cadre entre solutions du marché et développement interne. Une annonce politique forte, fragilisée par la sortie simultanée de La Suite numérique et la défiance persistante des éditeurs.
Revue exPress'
Pouvoir, dépendances et lignes rouges : la tech à l’épreuve de ses choix
Cette semaine : IA sous surveillance, souveraineté numérique sous tension et nouvelles lignes rouges éthiques
Open source
IA inclusive : l’ouverture du code suffit-elle à redistribuer le pouvoir ?
Transparence du code, souveraineté technologique et diversité linguistique ont révélé une inclusion largement conditionnée par l’accès au pouvoir. Des experts de l’IA se sont réunis à l’UNESCO pour déconstruire le mythe d’un open source présenté comme moteur naturel d’équité et antidote aux inégalités.
Témoignage
Davos 2026 : retour sur un événement mis sous tension américaine
Du 19 au 23 janvier 2026, au World Economic Forum de Davos, l’agenda a basculé sous l’effet des annonces de Donald Trump, du durcissement géopolitique et de la montée des risques cyber liés à l’IA. Invité avec la délégation française, Benjamin Netter (Riot) raconte un Davos sous tension.
Conférence
À Cyber-IA Expo, NIS2 sous lumière froide
Mardi 3 février, au Palais des Congrès de Paris, la 2ᵉ édition de Cyber-IA Expo s’est ouverte sur un constat partagé par Michel Van Den Berghe et Anne Le Hénanff : face à l’industrialisation de l’IA, NIS2 devient l’axe structurant de la cybersécurité européenne.
sommet IA
Centres de données : l’État coche les cases, le terrain attend encore les preuves
Près d’un an après le Sommet pour l’action sur l’IA, Anne Le Hénanff a réuni à Bercy les acteurs des centres de données. Objectif : dresser un bilan des engagements pris et accélérer les projets, alors que les verrous énergétiques, territoriaux et industriels demeurent.
Revue exPress'
Souveraineté numérique, data centers, IA : ça s’accélère
Cette semaine : souveraineté numérique, régulation européenne, infrastructures sous tension et IA appliquée.
Quantique
MerLin, élixir d’hybridation de Quandela pour industrialiser le quantique
Quandela dévoile MerLin, plateforme open source pour créer des modèles hybrides mêlant IA et calcul quantique photonique. Branchée aux outils des data scientists et optimisée pour GPU, elle vise des cas d’usage concrets — et une sortie du quantique hors des labos.
Politique publique
Cybersécurité 2026-2030 : cinq piliers pour une ambition cyber… sans chiffrage
Dévoilée le 29 janvier à Bordeaux par Anne Le Hénanff, la Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030 repose sur cinq piliers pour faire de la France une puissance cyber. Reste une zone d’ombre majeure : aucun budget n’a été annoncé.
LECTURE
Former des architectes à l’ère de l’IA : Epitech veut “Déchaîner l’intelligence”
Dévoilé mercredi 28 janvier, l’ouvrage “Déchaîner l’intelligence”, de Pierre Robert formalise la pédagogie d’Epitech. Un modèle pensé pour former des architectes plutôt que des exécutants, dans un contexte où l’IA automatise l’exécution et renforce les enjeux de dépendance et de souveraineté technologique.
Politique publique
Visioconférence : l’État ouvre un nouveau front de sa stratégie de souveraineté numérique
En généralisant d’ici 2027 Visio, sa solution française de visioconférence, l’État assume une stratégie de souveraineté numérique. Objectif : réduire les dépendances extra-européennes, sécuriser les échanges publics et rationaliser les coûts.
Risques & IA
IA générative : quand les “bons conseils” coûtent cher aux entreprises
Selon une étude menée auprès de 500 experts-comptables, l’usage croissant d’IA comme ChatGPT pour des décisions financières expose les entreprises françaises à des erreurs coûteuses, voire à des risques de faillite dès 2026.
Revue exPress'
Le numérique à l’épreuve : IA généralisée, données fragilisées et nouveaux rapports de force mondiaux
Cette semaine, Davos en boussole mondiale, données sous tension, IA qui s’impose partout et souveraineté numérique toujours en question.
Cloud européen
« Le cloud, ce n’est pas seulement du béton et des serveurs : c’est avant tout le stack »
Fondateur d’UPSUN (ex-Platform.sh) et à l’origine de l’initiative Eurostack, Frédéric Plais plaide pour une souveraineté numérique européenne fondée sur la commande publique, l’unification des normes et la construction d’une offre cloud complète, au-delà des seuls datacenters.
Quantique
Quantum Act européen : à Paris, l’industrie française du quantique monte au front
À l’initiative d’Alice & Bob et du QuIC, industriels français du quantique et décideurs européens ont échangé pour influencer le futur Quantum Act, attendu mi-2026, et défendre une industrialisation souveraine du quantique en Europe.
Revue exPress'
Cybersécurité, IA souveraine et cloud stratégique : l’État et les entreprises sous pression
Cette semaine, cybersécurité sous pression, IA souveraine, cloud stratégique et bras de fer avec les géants du logiciel. Fiona Slous revient sur les éléments marquants de l'actualité technologique et business de la semaine.
Interview
Maîtriser la stack IA : “La souveraineté, c’est garantir qu’il n’y a aucune ingérence possible”
Claranet a lancé Clovis, une plateforme d’IA générative opérée sur un cloud privé en France, avec des modèles dédiés et une stack entièrement maîtrisée. Son directeur général, Olivier Beaudet, revient sur les enjeux de souveraineté, la montée du shadow IA et l’émergence des agents spécialisés.
ÉTUDE
Agents IA : beaucoup d’essais, peu de valeur et un B2B encore dans le déni
Réunis à Paris, McKinsey et Elastic ont défendu le potentiel des agents IA tout en exposant une réalité plus contrastée : des promesses fortes, mais des ROI encore limités et très dépendants de profondes transformations de processus, surtout côté entreprises.
Politique
Anne Le Hénanff appelle l’écosystème tech à jouer collectif
Mercredi 14 janvier, Numeum a réuni son écosystème au Café de l’Homme, à Paris, pour partager ses vœux 2026. Devant plus de 200 acteurs du numérique, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff a livré une feuille de route offensive sur la souveraineté numérique, entourée de Véronique Torner et Patrick Martin.
ÉTUDE
Baromètre Allianz 2026 : cyber et IA, le nouveau centre de gravité des risques business
Le Baromètre des risques Allianz 2026, basé sur 3 338 experts dans 97 pays, place les incidents cyber en tête (42 %), devant l’IA (32 %) et les interruptions d’activité (29 %). Un signal fort pour les stratégies tech et business.