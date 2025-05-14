Feuille de route

La France structure sa capacité souveraine d’évaluation de l’IA

L’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’IA (INESIA), piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE) et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), adopte sa feuille de route 2026-2027. Trois pôles structurent la capacité française d’évaluation des IA avancées.