Bouygues Telecom déploie un agent IA pour réduire ses coûts d’acquisition et l’empreinte carbone de ses campagnes 

Perion Network annonce le déploiement de son agent d’intelligence artificielle Outmax chez Bouygues Telecom dans le cadre de campagnes « always-on ». L’outil, présenté comme une infrastructure autonome d’exécution média, a été utilisé sur des campagnes Fibre (FTTH) de l’opérateur télécom afin d’optimiser simultanément les performances marketing et l’impact environnemental des dispositifs publicitaires. Selon les données communiquées par les deux entreprises, l’utilisation d’Outmax a permis de réduire de 34 % les coûts d’acquisition client tout en diminuant de 51 % l’intensité carbone des campagnes. Bouygues Telecom précise également avoir maintenu l’accès à des inventaires publicitaires premium tout en améliorant les indicateurs d’engagement.

Une optimisation en temps réel des campagnes sur Meta

Le dispositif a d’abord été déployé sur les plateformes de Meta. Perion explique que son agent IA intervient directement dans les environnements publicitaires fermés afin d’ajuster en temps réel les paramètres d’exécution des campagnes selon les objectifs définis par les annonceurs. Contrairement aux outils d’optimisation intégrés aux plateformes, Outmax cherche à aligner les arbitrages sur des indicateurs métiers comme le coût d’acquisition, la conversion ou encore l’impact carbone. Dans le cas de Bouygues Telecom, l’agent IA a piloté simultanément des campagnes de notoriété et de performance, en adaptant dynamiquement les priorités d’optimisation tout au long du parcours utilisateur, depuis les premiers niveaux d’engagement jusqu’à la conversion finale. L’opérateur indique désormais étendre cette approche à d’autres canaux publicitaires après ce premier déploiement.

L’IA publicitaire se positionne comme outil d’exécution autonome

Avec Outmax, Perion souhaite défendre une approche où l’intelligence artificielle devient une couche d’exécution intégrée directement aux opérations marketing des entreprises. Le groupe affirme vouloir dépasser les logiques classiques d’optimisation de campagnes pour proposer un pilotage continu des investissements média sur plusieurs plateformes et environnements digitaux. Bouygues Telecom souhaite inscrire ce projet dans sa stratégie plus large de réduction de ses émissions carbone, alors que l’entreprise s’est engagée à diminuer ses émissions scopes 1, 2 et 3 d’ici 2027 dans le cadre des objectifs validés par la Science Based Targets initiative (SBTi). L’opérateur compte aujourd’hui 27,1 millions de clients mobiles et 5,3 millions de clients fixes en France.