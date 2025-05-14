Dernières publications
Souveraineté numérique
Les données de santé françaises pour la recherche vont quitter Microsoft
Après des années de controverse sur l’hébergement de données de santé chez Microsoft, l’État acte un tournant stratégique. Le Health Data Hub va quitter le cloud américain pour rejoindre un opérateur certifié SecNumCloud, hors de portée des lois extraterritoriales, avec l’ambition de relancer un projet clé pour la recherche tout en réaffirmant les exigences de souveraineté numérique.
Piratage
La Poste : la cyberattaque "a baissé en intensité" mais "se poursuit"
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a affirmé mardi sur BFMTV/RMC que la cyberattaque qui a touché lundi La Poste et ses services en ligne de suivi du courrier et de banque a "baissé en intensité" mais "se poursuit".
L'IA chinoise à bas coût fait son trou, malgré les tensions géopolitiques
Programmeurs et entrepreneurs prisent de plus en plus les nombreux modèles chinois d'intelligence artificielle (IA) en libre accès, les préférant à des concurrents américains plus onéreux malgré le contexte tendu entre Etats-Unis et Chine.
Fintech : les levées de fonds en recul en France, malgré un marché des rachats dynamique
En 2025, les financements des fintech françaises ont nettement ralenti, tandis que les opérations de fusions-acquisitions se sont multipliées, selon l’Observatoire de la fintech.
OpenAI face au ralentissement de sa domination dans un marché de l’IA de plus en plus concurrentiel
Après avoir imposé l’IA générative au grand public avec ChatGPT, OpenAI voit sa position contestée par la montée en puissance de concurrents et par des interrogations croissantes sur son modèle économique et sa valorisation.
Les marchés rebondissent prudemment avant des rendez-vous clés aux États-Unis et en Europe
Les Bourses mondiales repartent à la hausse après les tensions liées au secteur technologique, dans l’attente des indicateurs de l’emploi américain et de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne.
Vers une standardisation des agents IA ?
La Fondation Linux a annoncé la création de l’Agentic AI Foundation (AAIF) avec le soutien d’acteurs comme Anthropic et OpenAI mais également Google, Microsoft, AWS ou encore Bloomberg. Objectif : faire émerger des standards permettant de faciliter le développement des agents IA.
Dette américaine, boom de l'IA : les risques pour la stabilité financière demeurent élevés, selon la BCE
Déficits américains élevés et risque de correction brutale des valorisations des entreprises technologiques: ces facteurs outre-Atlantique font peser des risques importants sur la stabilité financière en zone euro, souligne mercredi la Banque centrale européenne.
Le gouvernement américain veut étoffer son IA pour accélérer la recherche
Donald Trump a pris lundi un décret visant à démultiplier les capacités du gouvernement américain en matière d'intelligence artificielle (IA) pour accélérer la recherche et les découvertes scientifiques.
Digital Omnibus : l'UE veut assouplir ses règles sur l'IA
La Commission européenne a révélé, le 19 novembre, les contours du « Digital Omnibus », une initiative de simplification et d’harmonisation des textes réglementaires européens encadrant les activités numériques, notamment l’exploitation des données et les usages de l’IA. Une démarche qui suscite de nombreuses divisions parmi les eurodéputés et au sein de l’écosystème.
Jeff Bezos revient aux commandes avec une startup d’IA industrielle à 6,2 milliards de dollars
Après quatre ans loin des affaires, le fondateur d’Amazon reprend du service à la tête de Project Prometheus, une jeune pousse surdotée qui veut appliquer l’IA aux secteurs industriels et scientifiques. Sur un marché saturé et dominé par les géants de la tech, Jeff Bezos tente un retour ambitieux et risqué.
Des centres de données dans l’espace, le nouveau pari de la tech
Loger des puces et des serveurs au-delà de l’atmosphère : tel est désormais l’objectif affiché par plusieurs géants et start-up du secteur technologique. Tous y voient une réponse possible aux tensions d’approvisionnement en énergie et aux besoins exponentiels du numérique.
Dans un laboratoire de Thales, la traque des failles de nos smartphones
Face aux écrans alignés devant lui, Alexandre tente de forcer l'accès à une puce électronique à coups de "décharges électromagnétiques". Son but: tester les limites de résistance d'un smartphone face à de possibles attaques, pour le compte du fabricant.
Les Bourses mondiales digèrent les résultats des géants technologiques américains
Les Bourses mondiales évoluent dans le rouge au lendemain de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les investisseurs digérant des résultats d'entreprises en demi-teinte et l'apaisement des relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.
Amazon annonce la suppression de 14.000 postes
Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14.000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une "réduction globale" liée en grande partie à l'intelligence artificielle.
L'Australie poursuit Microsoft pour pratique commerciale "trompeuse"
L'autorité australienne de la concurrence a annoncé lundi des poursuites contre Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot.
OpenAI continue ses achats massifs de puces, cette fois avec Broadcom
OpenAI a dévoilé lundi un partenariat majeur avec le groupe américain de microprocesseurs Broadcom, qui va livrer plusieurs millions de puces à la start-up californienne, nouveau signe de son appétit insatiable de puissance de calcul.
L'Europe doit empêcher les États-Unis et la Chine d'être "les leaders technologiques", selon le Nobel français d'économie
L'un des colauréats du Prix Nobel d'économie 2025, le Français Philippe Aghion, a appelé lundi les pays européens à ne pas laisser la Chine et les États-Unis monopoliser l'innovation technologique.
Arnaques financières en ligne : l'UE va demander des comptes aux géants de la tech
Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne ? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles dans le secteur du numérique.
Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans les centres de données d'OpenAI
Le géant américain des puces électroniques Nvidia prévoit d'investir 100 milliards de dollars dans la construction de centres de données géants pour OpenAI, le leader de l'intelligence artificielle (IA) générative, ont-ils annoncé lundi.
Microsoft échappe à une amende de l'UE, en dissociant Teams d'Office
Microsoft a échappé vendredi dernier à une amende de l'Union européenne (UE) pour abus de position dominante liée à son application de visioconférence Teams, en s'engageant à la dissocier très clairement de ses outils de bureautique comme Word, Excel et Outlook, parmi une série d'engagements.
Allemagne : Merz inaugure un supercalculateur, appelle l'Europe à rattraper son retard en IA
Le chancelier allemand, Friedrich Merz a appelé vendredi l'Europe à rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle, en inaugurant le premier supercalculateur "exascale" du Vieux continent, capable d'effectuer un milliard de milliards de calculs par seconde.
Les dossiers antimonopoles qui menacent les géants de la tech américains
Cinq dossiers antimonopoles, ouverts aussi bien par les administrations Trump que Biden, visent les géants des technologies américains, dans le viseur notamment du puissant ministère de la Justice.
VivaTech 2025 : Mistral dévoile son premier modèle d'IA qui "raisonne"
Mistral, start-up française d'intelligence artificielle (IA), a dévoilé mardi son premier modèle capable de "raisonner", c'est-à-dire de répondre à des questions complexes, dans plusieurs langues, a-t-elle indiqué dans un communiqué.
VivaTech 2025 : Nvidia en tête d'affiche et Macron en défense de la "souveraineté technologique"
Le salon VivaTech s'est ouvert ce matin à Paris en présence de la ministre française chargée du Numérique, avant d'accueillir plusieurs stars de la tech ainsi qu'Emmanuel Macron, dans un contexte de tensions commerciales entre Europe et Etats-Unis.