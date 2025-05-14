Digital Omnibus : l'UE veut assouplir ses règles sur l'IA

La Commission européenne a révélé, le 19 novembre, les contours du « Digital Omnibus », une initiative de simplification et d’harmonisation des textes réglementaires européens encadrant les activités numériques, notamment l’exploitation des données et les usages de l’IA. Une démarche qui suscite de nombreuses divisions parmi les eurodéputés et au sein de l’écosystème.