Calypso Technology prévoit de recruter 170 collaborateurs en 2017
Calypso Technology, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques multi-actifs pour les marchés financier. Calypso Technology prévoit de recruter 170 employés en 2017 dans la vente et le marketing, le Cloud, la recherche et le développement.
Calypso Technology, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques multi-actifs pour les marchés financiers, allant des salles de marchés aux services de post-marché. La société fournit à ses clients une plateforme unique destinée à la consolidation, à l'innovation et à la croissance. Forte de 19 années d'expérience dans la délivrance de logiciels et services destinés aux négociations, à la gestion du risque, au traitement et à la comptabilité,
Postes à pourvoir
Calypso Technology prévoit de recruter 170 nouveaux employés l'an prochain.
Les profils sont recherchés dans les services de cloud Calypso, la vente et le marketing mais aussi la recherche et le développement.
Nous vous invitons à postuler directement sur le site de Calypso Technology.
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