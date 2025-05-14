Dernières publications

Chronique

Souveraineté : Et si le bon sens de nos territoires devenait la nouvelle boussole ?

Sylvain Fievet revient sur sa participation au 7ème Congrès des élus au numérique à Agen. Entre animation de tables rondes et ateliers stratégiques, il a mesuré la force d’un numérique de conviction porté par ceux qui l’exécutent avec courage. Un éclairage sur le bon sens territorial : là où des pionniers transforment la souveraineté en liberté d’action. Un modèle de pragmatisme et de résilience qui s'impose désormais comme une boussole stratégique pour tout dirigeant.
SmarterLink

2026 : Le DSI face au choc des réalités – Sortir de la schizophrénie stratégique

À partir des travaux du Pôle Études Alliancy et des échanges menés avec les Ecosystem Advisors, Sylvain Fievet propose une lecture analytique des tendances DSI 2026. Cette chronique confronte la vision du marché aux réalités opérationnelles observées sur le terrain : maturité organisationnelle, dépendances technologiques, contraintes économiques et enjeux de souveraineté. Une analyse ancrée dans le réel, loin des effets d’annonce.
Les clés pour agir

Piloter une ESN : Erwan Le Duff, un réveil conquérant

Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie lucidité industrielle, ambition de croissance et attachement au collectif.

Piloter une ESN : Sebastien Videment, la méritocratie bienveillante comme cap

Sébastien Videment défend une ESN à contre-courant : croissance structurée, exigence humaine, posture lucide face à l’IA et à la souveraineté numérique.

Piloter une ESN : Thibaud Viala, l’éloge de la modération

Thibaud Viala (Klee Group) : un dirigeant qui mise sur la modération, l’humain et l’indépendance dans la pilotage d’une ESN française.

Piloter une ESN : Éric Perrier, libérons notre potentiel

Éric Perrier, CEO VISEO, plaide pour une ESN libérée : croissance durable, actionnariat salarié et maîtrise des données au service d’une innovation souveraine

Souveraineté et dépendances numériques : quand on veut, on peut !

La dépendance aux grands fournisseurs technologiques est devenue un angle mort stratégique pour nombre d’organisations. Pourtant, des alternatives existent, plus agiles et engagées. Dans cette tribune, Sylvain Fievet, fondateur d'Alliancy, appelle DSI, achats et COMEX à bâtir leur liberté d’action. Car, en matière de souveraineté et de résilience numériques, quand on veut, on peut.
Catherine Moal - Edito

Edito Alliancy n°14 - La fête est finie

Si le poids de l’économie collaborative reste difficile à chiffrer, son succès est certain : 70 % des internautes français - 31 millions de personnes ! – ont déjà acheté ou vendu sur des sites de cette nature.
Catherine Moal - Edito

Edito Alliancy N°16 – À nouvelle ère, nouvelle formule

La nouvelle formule d’Alliancy, le mag que vous tenez entre les mains est là pour repérer ces changements, les raconter et en donner les clés. Au travers d’exemples opérationnels, nous donnerons la parole aux «faiseurs»

Piloter une ESN : Marc Palazon, la souveraineté mérite plus que de beaux discours

Pour sa nouvelle chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. À la tête de Smile depuis 18 ans, Marc Palazon trace un chemin singulier pour cette ESN européenne, entre croissance maîtrisée, engagement profond dans l’open source et une résilience impressionnante face aux défis économiques.

Piloter une ESN : Valérie Benvenuto, l’engagement par la preuve

Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière Valérie Benvenuto, nommée en avril 2024 Directrice Générale d’Open. Forte d’un parcours complet au sein de l’entreprise, elle incarne une approche globale du management, combinant rigueur opérationnelle, talent d’écoute et engagement personnel profond. Dans un contexte où le secteur numérique est marqué par des tensions économiques, des ruptures technologiques et des impératifs de souveraineté, elle pilote Open avec pragmatisme.

Piloter une ESN : Gaël Menu, être loyal à l’histoire et responsable de l’avenir

Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. Nommé à la tête de SCC France en avril 2025, Gaël Menu incarne une nouvelle étape pour un acteur industriel majeur du numérique français.
Header Independance day

Pour une liberté numérique collective et stratégique

Le manifeste d'Alliancy pour une maîtrise des dépendances technologiques : passer des réflexions globales à des actions opérationnelles est un impératif collectif.

Piloter une ESN : Hugues Meili, grandir sans grossir et naviguer sans déroutement

Pour sa chronique dédiée à la transformation des entreprises de services du numérique (ESN), Sylvain Fievet met en lumière un dirigeant qui allie ambition stratégique, fidélité aux valeurs d’entreprise et pragmatisme opérationnel. À la tête de Niji depuis 2001, Hugues Meili trace un chemin singulier pour cette ETI indépendante, entre croissance organique assumée, exigence de cohérence et transformation continue. Dans un contexte de consolidation du marché, de ruptures technologiques et de tensions sur les modèles, il garde le cap, sans jamais dévier de la ligne qu’il s’est fixée.

Piloter une ESN : Antoine Hennache entre croissance maîtrisée et souveraineté assumée

Antoine Hennache (HN Services) défend un modèle d’ESN indépendante, alliant croissance maîtrisée, souveraineté technologique et fidélité aux valeurs.

Piloter une ESN : Hélène Bringer face aux défis du numérique souverain

Hélène Bringer prend la tête de Thales Services Numériques et S3NS pour relever les défis du cloud souverain et de la sécurité numérique.

Piloter une ESN : Stéphane Nomis, un engagement bien au delà du business

Stéphane Nomis, fondateur d’Ippon Technologies, allie innovation, engagement et croissance pour faire de son ESN un acteur clé du numérique.

Piloter une ESN : Medhi Houas, le talent de conjuguer croissance éclair et impact durable

Mehdi Houas façonne Talan entre hypercroissance, innovation responsable et engagement sociétal, imposant un leadership qui bouscule les codes des ESN.

Piloter une ESN : Aliette Mousnier-Lompré, une dirigeante qui bouscule les modèles

Aliette Mousnier-Lompré transforme Orange Business : recentrage stratégique, simplification, culture du résultat et impact humain redéfinissent l'ESN

Piloter une ESN : Cyril Malargé refuse l’attentisme

Cyril Malargé transforme Sopra Steria avec une stratégie assumée : recentrage, industrialisation et IA intégrée. Un pari sur l'impact et l'avenir des ESN.
BrunoMR

Bruno Marie-Rose s’associe avec Alliancy !

Chez Alliancy, nous avons toujours cru que le numérique, lorsqu’il est utilisé avec ambition, responsabilité et intelligence, peut devenir un formidable levier de transformation à impact pour les organisations. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer notre collaboration avec Bruno Marie-Rose, dont le parcours exceptionnel allie dépassement de soi, leadership et capacité à mobiliser autour de grands projets collectifs.

[VIDEO] Les nouveaux défis cyber de l’écosystème numérique européen vus par Numeum

Véronique Torner, présidente de Numeum nous a livré sa vision des défis cyber actuels à relever au sein de l'écosystème numérique européen.

[VIDEO] Quelles priorités pour la cybersécurité des PME ? Les clés d'Orange Cyberdéfense

Dans ce nouvel entretien exclusif filmé au Forum InCyber 2024, Benjamin Serre, expert en cyberdéfense chez Orange, explique quels sont les défis cyber auxquels les PME doivent faire face en urgence.
défi des leaders de la cyber special fic 2023

[Emission spéciale] Le Défi des Leaders de la Cyber

Face aux enjeux sociétaux et économiques, il faut plus que jamais faire sortir la cyber de l’entre-soi et la faire vivre auprès d’un large public ! Mais comment ? Sur le Forum International de la Cybersécurité, Sylvain Fievet, directeur de publication d’Alliancy, a rencontré des dirigeants pour répondre à cette question.

"J'ai été frappé par les qualités de la jeune génération", rencontre avec Thierry Orosco

Thierry Orosco, ancien patron du GIGN, reconverti dans la tech, évoque les qualités de la jeune génération, pas toujours à l'image de ce qui en est décrit.
Chroniques

Piloter une ESN


Dans ces chroniques, Sylvain Fievet, CEO d’Alliancy, partage son regard de dirigeant engagé au cœur de l’écosystème numérique. Fort de son expérience auprès des acteurs du numérique, des ESN et des décideurs IT, il décrypte les enjeux concrets du pilotage d’une entreprise de services : arbitrages difficiles, choix structurants, signaux faibles à ne pas ignorer et convictions forgées sur le terrain.

Sans langue de bois ni recettes toutes faites, ces chroniques s’adressent à celles et ceux qui dirigent, transforment ou accompagnent des ESN, et qui savent qu’aujourd’hui, piloter, c’est autant savoir décider que savoir s’adapter.
Chroniques

Numérique 4 Ever - Eclairons notre avenir

Dix ans de transformation, dix ans de rencontres. Pour l'anniversaire d'Alliancy, Sylvain Fievet nous propose les entretiens 'Numérique 4 Ever', une collection d'échanges pour prendre de la hauteur. En revisitant les innovations et les ruptures qui ont marqué la décennie écoulée, il nous propose une grille de lecture unique sur l'évolution du numérique. Un dialogue nécessaire entre passé et avenir, pour tous ceux qui veulent comprendre le sens profond de la transformation digitale.

Défis

Logo du projet

DoTank Maitrise des Dépendances & Liberté d'Actions

Dans un contexte où la dépendance vis-à-vis des grands fournisseurs numériques s’accroît et fragilise la souveraineté comme la capacité d’action des organisations, Alliancy a lancé le Do Tank « Maîtrise des dépendances technologiques ».
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.