Chroniques
Piloter une ESN
Dans ces chroniques, Sylvain Fievet, CEO d’Alliancy, partage son regard de dirigeant engagé au cœur de l’écosystème numérique. Fort de son expérience auprès des acteurs du numérique, des ESN et des décideurs IT, il décrypte les enjeux concrets du pilotage d’une entreprise de services : arbitrages difficiles, choix structurants, signaux faibles à ne pas ignorer et convictions forgées sur le terrain.
Sans langue de bois ni recettes toutes faites, ces chroniques s’adressent à celles et ceux qui dirigent, transforment ou accompagnent des ESN, et qui savent qu’aujourd’hui, piloter, c’est autant savoir décider que savoir s’adapter.
Numérique 4 Ever - Eclairons notre avenir
Dix ans de transformation, dix ans de rencontres. Pour l'anniversaire d'Alliancy, Sylvain Fievet nous propose les entretiens 'Numérique 4 Ever', une collection d'échanges pour prendre de la hauteur. En revisitant les innovations et les ruptures qui ont marqué la décennie écoulée, il nous propose une grille de lecture unique sur l'évolution du numérique. Un dialogue nécessaire entre passé et avenir, pour tous ceux qui veulent comprendre le sens profond de la transformation digitale.