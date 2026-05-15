Cerebras affole Wall Street avec son entrée en Bourse

La start-up américaine de puces électroniques Cerebras connaît un envol spectaculaire pour ses premiers pas à Wall Street jeudi, confirmant son statut de plus importante introduction en Bourse de l'année aux Etats-Unis grâce à l'appétit insatiable des investisseurs pour l'IA. Vers 18H05 GMT, le titre s'échangeait à 308,89 dollars, soit une prime de 67% par rapport au prix initial de cotation. Un peu plus tôt, l'entreprise a atteint une capitalisation boursière de 82 milliards de dollars via ses titres échangés sur la place américaine.

En tenant compte de l'ensemble des titres déjà en circulation, en y ajoutant les stock-options et autres instruments financiers, la valorisation de l'entreprise de Sunnyvale (Californie) a même dépassé 100 milliards de dollars, rapportent les médias américains.

C'est plus que des entreprises comme Nike ou General Motors. La demande massive pour l'action Cerebras a même forcé l'opérateur boursier américain à mettre temporairement en pause les échanges. Cerebras s'est spécialisé dans les processeurs géants, aussi appelés puces sur tranche entière (wafer-scale systems), qui offrent fiabilité et rapidité pour le développement et l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle.

Un contrat de dix milliards de dollars avec Open AI

"Ils sont aussi bien plus onéreux" que les puces plus petites du leader Nvidia, soulignait il y a quelques jours Bill Smith, patron de la banque d'investissement Renaissance Capital. OpenAI, le créateur de ChatGPT, s'est engagé en janvier à acquérir une quantité massive de processeurs de Cerebras, un contrat évalué à plus de dix milliards de dollars. L'accord prévoit aussi que, selon certaines conditions, OpenAI pourrait contrôler plus de 10% du capital de Cerebras. Avec son introduction en Bourse, la start-up a récolté environ 5,55 milliards de dollars, ce qui la place parmi les quinze plus grosses levées de fonds jamais réalisées à Wall Street dans une opération du genre.

Par deux fois, Cerebras avait relevé le prix visé pour sa cotation, un signe de l'engouement des investisseurs. Après trois années à un rythme soutenu à la suite de la sortie de ChatGPT, le marché des infrastructures IA s'est enflammé ces derniers mois avec l'émergence d'agents, des interfaces capables de réaliser des tâches informatiques sur commande en langage courant. Pour remplir ces missions, d'importantes capacités de calcul sont nécessaires, assurées par les centres de données et les puces qu'ils renferment. Un nombre infini de ces interfaces peuvent tourner parallèlement, ce qui a démultiplié la consommation de puissance de traitement. Jeudi, Nvidia, symbole de l'euphorie IA, gagnait 3,62%. L'entreprise s'approche du seuil historique des 6.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, du jamais vu.