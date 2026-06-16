Mieux détecter, mieux prévenir, mieux agir

Les administrations publiques sont aujourd'hui confrontées à une équation de plus en plus difficile. Alors que les attentes des citoyens progressent, que les finances publiques demeurent sous tension et que les politiques publiques gagnent en complexité, les organisations doivent simultanément améliorer leur efficacité, garantir une utilisation équitable des ressources publiques et préserver la confiance dans leurs décisions. L'intelligence artificielle apparaît comme un levier prometteur pour répondre à ces défis, mais son potentiel dépasse largement la seule automatisation des tâches ou l'amélioration de la productivité.

Car derrière les cas d'usage les plus médiatisés, une autre transformation se dessine : celle d'une administration davantage capable d'anticiper que de réagir. Détection précoce des anomalies, réduction des erreurs administratives, identification des situations de non-recours aux aides, meilleure orientation des contrôles, personnalisation des parcours usagers... L'IA peut ouvrir la voie à une administration plus proactive, capable d'intervenir au bon moment sur les bons sujets, avec davantage de discernement. Dans ce cadre par exemple, la lutte contre la fraude devient l'une des composantes d'une ambition plus large : garantir que les ressources publiques bénéficient effectivement à ceux qui y ont droit, tout en limitant les abus.

Cette évolution soulève néanmoins de nombreuses interrogations. Jusqu'où les administrations peuvent-elles automatiser certaines décisions sans fragiliser les principes d'équité et de responsabilité ? Comment décloisonner les données entre administrations tout en respectant les exigences de souveraineté et de protection des informations sensibles ? Comment faire de l'IA un véritable outil d'aide à la décision pour les agents plutôt qu'un substitut à leur expertise ? Enfin, comment mesurer avec justesse la valeur créée ?

Cet atelier « Défis d'un nouveau monde », organisé par Alliancy en partenariat avec SAS , propose d'explorer les conditions permettant aux administrations publiques de passer d'une logique essentiellement réactive à une logique proactive, où les données et l'intelligence artificielle deviennent des outils d'amélioration continue des politiques publiques. Gouvernance de la donnée, IA explicable, évolution des métiers, transformation des organisations... Quels sont les prérequis pour construire une administration capable de mieux servir les citoyens tout en renforçant l'intégrité de l'action publique ?

À partir d'une note d'analyse préparée en amont par le pôle Études d'Alliancy, les échanges lors de cette rencontre viseront à faire ressortir les témoignages et les questionnements des décideurs publics :

· Quels sont les principaux problèmes et tensions métiers, auxquelles l'IA peut apporter des réponses satisfaisantes ? Comment les administrations peuvent-elles l'utiliser pour passer d'une logique de contrôle a posteriori à une logique d'action proactive au bénéfice des citoyens comme des finances publiques ?

· Comment concilier automatisation, explicabilité des décisions, protection des droits des usagers et responsabilité des agents publics dans les processus décisionnels assistés par l'IA ?

· Quels sont aujourd'hui les principaux freins à une vision réellement transverse de la donnée publique : gouvernance, interopérabilité, organisation, culture ou cadre réglementaire ?

· Quels indicateurs permettent d'évaluer la réussite d'une administration proactive : réduction du non-recours aux droits, amélioration de la qualité de service, optimisation des ressources publiques... ?