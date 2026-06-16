Dans ce contexte, les premières initiatives n'existent souvent prisonnières du stade expérimental : POC sans suite, passage à l'échelle avorté, valeur métier difficile à démontrer. Entre contraintes budgétaires, exigences réglementaires croissantes et marque de cadre structurel, les modèles d'adoption restent indigents. Les organisations publiques n'échappent pas à ces contraintes. Elles doivent, de surcroît, intégrer les objectifs de service public qu'elles doivent servir.

C'est précisément le cheminement que Valeuriad, Spécialiste de l'accompagnement IA auprès des grandes organisations publiques, a suivi des années. Valeuriad a développé une approche fondée sur la co-construction d'un chemin de durée : non pas une solution clé en main, mais construire avec les équipes métier et techniques l'intégrité qui permet de durer durablement de la preuve de concept à la preuve de valeur (applicabilité, souveraineté, sobriété) au cœur de chaque projet, dès sa conception.

Parce Travail en est l'illustration la plus pertinente. En tant qu'accompagnement IA, Valeuriad, l'organisation a dû relever des défis rarement aussi exigeants : couvrir l'ensemble des usagers sans biais, garantir des décisions algorithmiques, monter en compétences les équipes internes, maîtriser les coûts et l'empreinte environnementale, tout en construisant les conditions concrètes pour passer d'initiatives isolées à une LA véritablement opérationnelle à grande échelle.

C'est ce retour d'expérience que Valeuriad a partagé lors d'un dîner-débat organisé par Alliancy, réunissant un cercle restreint de DSI du secteur public. Les échanges ont porté sur les leviers réellement structurants : comment décider d'arrêter ou d'industrialiser ? Qu'est-ce qu'une vraie preuve de valeur, construction de plateformes IA réutilisables, intégration de l'applicabilité et de la sobriété dès la conception.

Une question centrale a guidé les débats : comment transformer l'IA d'un pari technologique en levier opérationnel durable, aligné avec les exigences du service public ?