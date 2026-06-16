Emmanuel Leclair fonde Valeuriad à Nantes en 2015. Il développe une société de conseil et d’expertise spécialisée en intelligence artificielle, data et cloud, au service des transformations des grandes organisations publiques et privées.

Son approche entrepreneuriale associe exigence technique et force du collectif. Il cultive un modèle fondé sur le partage des connaissances, l’initiative des collaborateurs et la construction de relations de confiance durables avec les clients.

Il défend une vision opérationnelle de l’intelligence artificielle : sa valeur se mesure à son adoption et aux améliorations qu’elle apporte sur le terrain. L’accompagnement de France Travail par Valeuriad, engagé depuis 2018, illustre cette ambition de transformer les expérimentations en services déployés et utiles aux utilisateurs.

Cette démarche se prolonge dans le partenariat entre Valeuriad et Alliancy autour de la transformation IA des organisations publiques. Le partage des retours d’expérience contribue à éclairer les choix des décideurs et les conditions du passage à l’échelle.