Soirée Alliancy ELEVATE
Soirée Alliancy ELEVATE

Soirée Alliancy ELEVATE

Date: 29 juin 2026
Heure: 13h00 - 15h30

Inscription à cet événement
Partager :

Description

Les soirées Alliancy ELEVATE sont des soirées d'échange et de partage dédiée aux dirigeants du secteur numérique (ESN, éditeurs, MSP...) qui veulent faire la différence dans un écosystème en mutation.

Une rencontre pour : 

• Décrypter les signaux marchés et les enjeux de fond (via nos Ecosystem Advisors), 

• Créer des opportunités de coopération concrètes avec d'autres acteurs ouverts à la synergie, 

• Et avoir les idées claires pour vous positionner là où cela compte. 

Adresse

Paris 2

À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.