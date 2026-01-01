Webinaire Advaes

Webinaire : Comment mesurer la résilience des systèmes numériques à l'heure de l'IA et de l'adaptation climatique ?

18 septembre 2026 Webinaire Alliancy : Do Tank Alliancy | Numérique Responsable

Le boom de l'intelligence artificielle et les derniers épisodes climatiques rebattent les cartes du numérique responsable. Data centers dimensionnés pour l'entraînement et l'inférence des modèles, explosion des consommationsélectrique et hydrique, révision du cycle de vie des équipements et composants, nouvelles solutions de refroidissement... : les ordres de grandeur ne sont plus les mêmes qu'il y a trois ans.

Dans ce contexte mouvant, une question simple reste sans réponse claire : comment mesurer réellement l'impact du numérique ? Comment exploiter cette mesure pour apprécier et assurer la résilience des systèmes ? Les acteurs du numérique publient-ils des données fiables, comparables, vérifiables pour conduire cet exercice ? La Loi SREN, censée renforcer la transparence environnementale des acteurs du cloud, change-t-elle vraiment la donne dans son application concrète ?

Le webinaire : confronter méthodologie indépendante et retours d'expérience d'un hyperscaler du cloud et d'un opérateur de télécoms

Ce webinaire propose une triple perspective, rare à réunir dans un même échange :

Emmanuelle Olivié-Paul, Présidente-Fondatrice d'AdVaes et experte reconnue des sujets ESG propres au numérique et à la tech, dont la société établit un classement des résultats environnementaux des acteurs du numérique à partir de données publiques disponibles. Elle partagera sa méthodologie, les obstacles rencontrés pour obtenir des données exploitables, et son regard sur l'évolution — ou non — des pratiques de ces acteurs.

Vincent Poncet, Customer Engineer Sustainability Specialist chez Google Cloud, viendra exposer la démarche du Groupe pour mesurer et rendre compte de son propre impact environnemental, dans un contexte où le boom de l'IA augmente mécaniquement l'empreinte des infrastructures. L'an dernier, la publication par Google de sa mesure d'impact avait suscité un débat nourri sur la méthode et les calculs retenus. L'occasion de faire un point d'étape : où en est aujourd'hui Google sur ce sujet ?

Jean-Benoît Besset, EVP for Orange Group Environment and Energy Transition, à compléter.

Les piliers du débat :

Méthodologie et fiabilité des données : comment construire un ranking crédible quand les données publiques sont partielles, hétérogènes ou absentes, et quelles limites en tirer.

Application de la loi SREN : ce que change concrètement l'obligation de transparence environnementale pour les acteurs du numérique, et ce qui reste à construire.

La mesure d'impact vue de l'intérieur : comment un acteur mondial comme Google documente, calcule et défend sa propre empreinte environnementale, et comment il répond aux critiques méthodologiques.

Apports à la résilience et à l'adaptation : comment les données d'évaluation d'impact aident les acteurs du numérique à mieux identifier les leviers de résilience et à agir pour l'adaptation de leurs systèmes.

Les enjeux du débat :

Cet échange permettra de confronter trois regards complémentaires — celui d'un tiers indépendant qui évalue de l'extérieur, et celui d'acteurs qui mesurent et publient leur propre performance — pour mieux comprendre où se situent réellement les progrès, les zones d'ombre et les angles morts.

Ce webinaire vous apportera les clés pour :

Comprendre les forces et les limites des méthodologies actuelles. Anticiper les obligations issues de la Loi SREN et leur application concrète. Situer la démarche de grands acteurs du cloud et des télécoms face aux enjeux spécifiques posés par l'IA générative.

-- L'ambition des sessions Alliancy – solidarité, mutualisation, confrontation

Soyons lucides : la mesure de l'impact environnemental du numérique et ses apports à la résilience restent un chantier largement inachevé. Avec ce webinaire, nous vous proposons de mutualiser l'intelligence collective :

Partager les repères méthodologiques utiles pour évaluer ses propres pratiques. Identifier ensemble les zones de flou qui persistent. Confronter les points de vue d'un évaluateur indépendant et des deux grands acteurs du secteur.

Fidèle à l'ADN Alliancy, ce ne sera pas une session descendante. Nous invitons les directions générales, de la RSE, les DSI et responsables NR, et tout décideur IT à venir interagir directement.

Venez challenger les méthodes, partager vos propres retours d'expérience ou exposer vos difficultés à obtenir des données fiables sur votre propre empreinte numérique.

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Informations pratiques