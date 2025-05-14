Diner What’s Next CIO ?

Piloter le présent et penser le long terme : comment les CIO construisent-ils la résilience du numérique malgré les accélérations technologiques ?

Par la nature même de leur métier, les CIO sont habitués à devoir gérer des injonctions contradictoires. L’accélération de l’IA observée ces dernières années dans les entreprises met sans conteste en évidence de nouvelles frictions. Mais elle est aussi révélatrice du grand écart qui existe de plus en plus entre la tyrannie du court terme et le besoin de projections à long terme dans les organisations et, en particulier, sur l’évolution de leurs systèmes d’information.

Le CIO, leader de la transformation numérique, doit en effet endosser plusieurs rôles en tension. Il doit assurer le « business as usual » tout en délivrant, innovant et s’adaptant à un paysage technologique fait de tendances parfois éphémères, mais aussi de problématiques de sécurité, de run et de gestion du legacy bien concrètes et immédiates. Face à l’intensité du quotidien, quel temps lui reste-t-il pour se positionner comme garant de la résilience des systèmes, de l’orientation structurante des architectures, ou encore des relations saines et pérennes avec ses partenaires technologiques ?

La deuxième étude menée en 2026 dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » d'Alliancy s’attache à identifier ces tensions et leur impact sur les CIO, à partir de retours d’expérience de terrain.

Ce dîner-débat sera l’occasion d’en restituer les principaux enseignements et d’échanger avec les professionnels qui y ont contribué. Avec un objectif assumé : fournir des recommandations concrètes et activables pour aider les CIO à mieux gérer ces tensions.