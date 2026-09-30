LA MÊLÉE NUMÉRIQUE 2026

FESTIVAL DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION D’OCCITANIE La Mêlée Numérique revient du 28 septembre au 2 octobre 2026.

Festival du numérique et de l’innovation d’Occitanie, La Mêlée Numérique rassemble chaque année à Toulouse les acteurs qui font, transforment et interrogent le numérique : entreprises, start-ups, collectivités, institutions, experts, décideurs, écoles, étudiants et professionnels de l’innovation.

Sous le thème « Révolutions artificielles », cette nouvelle édition explorera les grands enjeux qui traversent les organisations et les territoires : intelligence artificielle, futur du travail, souveraineté numérique, cybersécurité, numérique durable, data, cloud, santé numérique, industrie, entrepreneuriat, talents et plus de vingt thématiques.

Pendant cinq jours, conférences, tables rondes, ateliers, démonstrations, rencontres business, networking et temps forts permettront de décrypter les mutations en cours, partager les bonnes pratiques, développer son réseau et accélérer les projets numériques.

📅 Du 28 septembre au 2 octobre 2026

📍 Espaces Vanel – Toulouse Du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre

🌐 Toulouse et en ligne 🌐 meleenumerique.com

📍 Conseil départemental de la Haute-Garonne – Toulouse Vendredi 2 octobre Inscription gratuite et obligatoire

🎟 La Mêlée Numérique est le festival du numérique et de l’innovation d’Occitanie, propulsé par l’Association La Mêlée. UNE

QUESTION ? BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?

📣 Service Communication La Mêlée & La Mêlée Numérique : [email protected] Benoît Sainte Marie | Responsable Communication & Directeur Artistique

🎟 Pour toute question liée à votre inscription, votre participation, le programme, les informations pratiques ou l’organisation du festival : [email protected] Margaux Armendariz | Responsable événementiel