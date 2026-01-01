Experience.2026 by Klee. Montez à bord de l'ISS : IA, Souveraineté, Sécurité

Experience.2026 revient avec une promesse forte : « Montez à bord de l'ISS : IA, Souveraineté, Sécurité », le 8 octobre prochain à Station F, à partir de 13h.

Le programme est désormais dévoilé et il tient ses promesses :

Echanger avec ses pairs : +400 décideurs attendus

Prendre de la hauteur avec Claudie Haigneré, première femme française dans l'espace, qui anime la keynote d'ouverture

Profiter de REX concrets et « sans langue de bois » : +30 intervenants (BPCE Solutions Informatiques, Flunch, Klépierre, Inserm, Urssaf Caisse Nationale...)

Repartir avec des leviers actionnables grâce notamment à la table ronde « L'IA à l'épreuve des métiers : au-delà du buzz, quel ROI ? »

Rencontrer des acteurs qui font la tech d'aujourd'hui : +12 partenaires animent des ateliers dont Atlassian, Ibexa, Informatica, Staffbase et Stibo Systems

Bénéficier de l'éclairage des experts de Klee Group, créateur de solutions digitales métier

Comment tirer le meilleur de l'IA tout en garantissant souveraineté et sécurité de vos systèmes d'information ? Quelles approches concrètes face aux limites des solutions standards ? Comment réussir vos projets numériques stratégiques ? Cet événement s'adresse aux décideurs du secteur public comme de la sphère privée, venus confronter leurs pratiques, valider leurs choix stratégiques et repartir avec des réponses actionnables.

Un an après une première édition qui avait réuni décideurs, partenaires et experts au Stade Roland-Garros, Klee Group vous donne rendez-vous à Station F, à Paris, pour ce nouveau moment fort dédié à la transformation numérique des organisations.