Forum Teratec 2026 – Le rendez-vous des acteurs du numérique haute performance

L’événement français de référence pour le HPC, l’IA, la simulation et le quantique

Le Forum Teratec 2026 revient pour sa 21ᵉ édition les 20 et 21 octobre 2026 au Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot.

Véritable rendez-vous annuel de l’écosystème du numérique de grande puissance, l’événement réunira près de 2 000 décideurs, experts, chercheurs, industriels et acteurs de l’innovation autour des dernières avancées en calcul haute performance (HPC), simulation numérique, intelligence artificielle (IA) et calcul quantique.

Avec un programme riche en conférences et rencontres professionnelles, le Forum offre une opportunité unique de :

Découvrir les innovations technologiques qui façonnent l’avenir du numérique haute performance

Assister à des conférences, keynotes et retours d’expérience animés par des experts internationaux

Rencontrer les principaux acteurs du secteur pour de nouvelles opportunités de collaboration

Explorer les applications concrètes du HPC, de l’IA et du quantique dans des domaines stratégiques tels que l’aéronautique, la défense, l’énergie, la santé, la finance ou encore la logistique

Échanger avec près de 70 exposants et 90 intervenants représentant l’ensemble de l’écosystème HPC, IA et simulation numérique.

L’édition 2026 marque une nouvelle étape dans l’évolution du Forum avec un nouveau lieu, une nouvelle identité et un positionnement renforcé vers les usages industriels et les enjeux business, tout en conservant son ADN fondé sur les échanges entre recherche, innovation et industrie.