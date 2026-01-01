Webinaire - DDoS : Résilience des organisations face à des attaques toujours plus complexes.

Le mardi 17 novembre 2026, participez au prochain webinaire d'Alliancy avec IMS Networks.

L'attaque par déni de service (DDoS) est encore souvent traitée comme un sujet réglé : une protection incluse dans le contrat opérateur, une case cochée dans le registre de conformité.

Or, le DDoS a profondément changé de nature. Les campagnes actuelles combinent plusieurs vecteurs qui évoluent toutes les quelques minutes. L'IA permet aux attaquants d'automatiser leur reconnaissance et d'adapter leurs modes opératoires en temps réel, pour un coût dérisoire. Les volumes ne cessent de croître et le contexte géopolitique alimente des campagnes hacktivistes qui visent aussi bien les grands groupes que les ETI et les PME.

Surtout, le déni de service sert de plus en plus d'écran de fumée : il sature le SOC pendant qu'une intrusion ou une fraude se joue ailleurs.

L'enjeu n'est donc pas de disposer d'une solution. L'enjeu est de savoir si l'on est réellement résilient : quels services doivent tenir coûte que coûte, combien de temps faut-il pour neutraliser une attaque, quels arbitrages faire sous pression… et l'avoir vérifié avant la crise. Car un dispositif jamais testé n'est pas « combat proof ».

C'est un sujet de continuité d'activité, de gouvernance et d'expertise, qui concerne les DSI et les RSSI, mais aussi les directions générales et les comités des risques, notamment dans le cadre de NIS2 et DORA.

Avec ce webinaire organisé par Alliancy, en partenariat avec IMS Networks et 6Cure, nous vous proposons d’explorer comment mieux anticiper et mettre à jour vos pratiques :

· Comment les attaques DDoS se sont-elles transformées avec l'IA et le nouveau contexte géopolitique ?

· Qu'est-ce qu'un audit de résilience (DDoS) aujourd'hui ?

· Comment savoir si votre protection tiendra réellement en cas d'attaque ?

· Quelles actions engager dès maintenant pour être prêt ?

Les intervenants

Un webinaire animé par Allan Kouadri, Directeur Conseil d'Alliancy.

Avec, pour répondre à nos questions et partager leur expertise :

Michel Juvin, ex-CISO de Chanel et Lafarge, Advisor d'Alliancy

Emmanuel BESSON, CTO 6Cure

Aurélien BOUZON, Security Engineer & Cybersecurity Analyst, IMS Networks

Informations pratiques

📅 Date : Mardi 17 novembre

🕒 Horaire : 12h/12h45

📍 Lieu : Webinaire en ligne (lien d'accès envoyé après inscription)

🎯 Une rencontre pour : les DSI, les CISO / RSSI





Pour vous inscrire :