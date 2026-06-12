Date: 18 novembre 2026

Heure: 3h30 - 14h30

Tech Show Paris réunit les décideurs IT qui transforment les enjeux technologiques en résultats business mesurables.

Bien plus qu’un événement, c’est une plateforme conçue pour connecter les décideurs aux solutions technologiques les plus pertinentes en matière d’IA, de Cloud, de Cybersécurité, de DevOps et d’infrastructures Data Centres.

À travers des expériences ciblées, des rendez-vous qualifiés et des contenus à forte valeur ajoutée, Tech Show Paris permet à l’écosystème d’apprendre, de se connecter et d’accélérer, avec un impact réel.

Événements co-localisés : 1 badge vous donne accès aux 5 salons co-localisés du Tech Show Paris incluant : Cloud & AI Infrasctructure Paris, DevOps Live Paris, Cloud & Cyber Security Expo Paris, Data & AI Leaders Summit Paris et Data Centre World Paris.