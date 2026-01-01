[Atelier & dîner] CobolCloud X EBS X Alliancy : Moderniser le SI sans perdre la maîtrise

Comment moderniser un système critique sans perdre la maîtrise de ce qui fait sa valeur ?

Comment décider de la bonne trajectoire pour un patrimoine applicatif critique ? Les stratégies de transformation numérique s’accélèrent, mais une part essentielle de l’activité des grandes organisations repose toujours sur des systèmes d’information construits et enrichis au fil des décennies.

Ces applications historiques continuent de porter des processus métier critiques et des savoir-faire difficiles à remplacer. Pourtant, leur compréhension devient parfois plus complexe : évolutions successives, changements d’équipes, documentation incomplète, dépendances techniques, nouveaux développements…

Le défi n’est donc plus seulement de moderniser. Il est de savoir quoi moderniser, comment et à quel rythme, sans fragiliser ce qui fait la valeur du système existant.

Réécrire, migrer progressivement, encapsuler, conserver certaines briques… les trajectoires possibles sont nombreuses. Mais encore faut-il disposer d’une vision suffisamment fiable de son patrimoine pour prendre ces décisions et arbitrer entre risque, investissement, pérennité et valeur métier.

Dans ce contexte, les avancées récentes de l’IA ouvrent également de nouvelles pistes : documentation de systèmes complexes, compréhension du patrimoine applicatif, transmission des connaissances ou encore aide à la décision. Mais que peut-on réellement en attendre aujourd’hui ?

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Un atelier entre pairs pour confronter les expériences

Le jeudi 19 novembre, Alliancy réunit à Paris des CIO, DSI et CTO confrontés à ces enjeux pour une soirée d’échanges confidentiels.

L’objectif : mettre en regard les expériences, les choix et les arbitrages de dirigeants qui font face à des problématiques similaires, qu’il s’agisse d’organisations publiques, d’entreprises publiques ou de grands acteurs privés.

Les échanges permettront notamment d’aborder :

Comment retrouver une vision fiable d’un patrimoine applicatif mêlant technologies historiques et développements récents ?

Comment arbitrer entre maintien, transformation progressive, migration ou réécriture ?

Comment moderniser sans faire peser un risque excessif sur les activités critiques ?

Comment préserver et transmettre la connaissance métier et technique indispensable à la maîtrise du SI ?

Que peut réellement apporter l’IA en 2026 pour comprendre, documenter et moderniser ces systèmes ?

Comment éviter de remplacer une dépendance technologique par une nouvelle ?

L’enjeu : repartir avec des points de comparaison, des retours d’expérience concrets et des pistes utiles pour éclairer ses propres décisions de modernisation.

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Une étude construite avec les dirigeants du numérique

L’atelier-dîner s’inscrit dans une démarche d’étude menée par le pôle Études & Actions d’Alliancy.

En amont et en complément des échanges collectifs, François Raynaud, Ecosystem Advisor Alliancy et ancien Directeur du numérique d’EDF Commerce, mènera plusieurs entretiens confidentiels avec des dirigeants confrontés à ces problématiques.