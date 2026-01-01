Webinaire - Protection DDoS : comment sortir de la « boîte noire » ?

Le lundi 23 novembre 2026 de 12h00 à 13h00, participez au prochain webinaire d'Alliancy avec IMS Networks .



La majorité des organisations s'estiment bien protégées contre les attaques par déni de service (DDoS).

Pourtant, peu savent réellement ce qui se passe le jour de l'attaque : quels seuils sont configurés, quels vecteurs ont été bloqués, combien de temps s'est écoulé avant que le trafic soit nettoyé. Souvent intégrée à une offre packagée, la protection se résume à un graphe unique et à des paramètres par défaut que le client ne peut ni comprendre ni ajuster.

Face à des attaques multivecteurs, plus courtes, plus violentes et pilotées par des attaquants qui s'appuient sur l'IA, cette opacité devient un risque à part entière. Sur cinq vecteurs, quatre peuvent être bloqués et le cinquième faire tomber le service, sans que personne ne sache lequel. Une capacité affichée de plusieurs dizaines de térabits ne protège pas un serveur qui s'écroule à quelques milliers de requêtes par seconde. Et une mitigation qui démarre au bout d'une minute arrive trop tard face à un pic de trente secondes.

Souscrire une offre ne suffit pas à être couvert, et toutes les protections ne se valent pas. Visibilité en temps réel, réactivité du SOC, capacité à ajuster la défense pendant l'attaque, réglages adaptés à la criticité de chaque application, analyse après incident : ce sont ces critères qui font la différence.

Gigalis a fait le choix de sortir de cette logique. Son équipe vient partager ce qu’on est en droit d’attendre de son prestataire et ce que cette transparence a changé dans sa capacité à réagir.

Avec ce webinaire organisé par Alliancy, en partenariat avec IMS Networks, nous vous proposons de décrypter le sujet :

Pourquoi les nouvelles attaques DDoS rendent-elles les protections « boîtes noires » risquées ?

Qu'est-ce qu'une bonne couverture anti-DDoS aujourd'hui ?

Quelle visibilité et quelle réactivité exiger de son prestataire en pleine attaque ?

Comment vérifier qu'une protection est adaptée à ses flux et à ses applications critiques ?

Quels enseignements tirer de l'expérience de Gigalis ?

Les intervenants

Un webinaire animé par Allan Kouadri, Directeur Conseil d'Alliancy.

Avec, pour répondre à nos questions et partager leur expertise :

Michel Juvin, ex-CISO de Chanel et Lafarge, Advisor d'Alliancy

Simon BONIN, Expert Sécurité chez IMS Networks

Jean‑François MAUREY, Directeur Réseaux & Télécommunications de Gigalis

Informations pratiques

📅 Date : Lundi 23 novembre

🕒 Horaire : de12h à 13h

📍 Lieu : Webinaire en ligne (lien d'accès envoyé après inscription)



🎯 Une rencontre pour :

les responsables infrastructure et réseau ; les CISO / RSSI.



Pour vous inscrire :