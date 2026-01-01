Diner What’s Next CIO ?

Un échange entre pairs pour comprendre ce qui change concrètement dans le rôle du CIO : gouvernance, architecture, operating model, compétences, risques et pilotage de la valeur.

L’édition 2026 du programme What’s Next, CIO? d’Alliancy a offert l’opportunité de toucher le coeur de tous les impacts que l’IA agentique provoque pour les directions du numérique.

Au printemps, une première étude a permis d’explorer la transformation des DSI qui s’équipent d’agents pour leurs propres équipes. En parallèle, notre dernière étude de l’année décrypte les conséquences à anticiper du déploiement à l’échelle de l’IA agentique dans tout le reste de l’organisation, que ce soit sous ses formes d’agents autonomes, de systèmes d’orchestration multiagents ou d’assistants contextuels à large spectre.

De quoi amener une redéfinition des frontières entre l’automatisation et la prise de décision : les risques en termes de responsabilité, de conformité et de biais se déplacent, de même que la nature des dépendances techniques et organisationnelles. Sans feuille de route claire, les dépenses seront dispersées, les incidents se multiplieront et l’ombre des problèmes de dette technique s’agrandira.

Dans ce contexte, quels sont les garde-fous, l’architecture cible et le plan de montée en compétences que le CIO doit préparer ? Rechercher les bons cas d’usage ne suffit plus : gouverner, industrialiser et sécuriser une large couche d’agents qui touche tous les métiers demande d’avoir bien en tête les « next steps » opérationnels et stratégiques à piloter.

Le dîner-débat « What’s Next, CIO ? », du 25 novembre, réunira les CIO pour confronter leurs expériences sur la question. L’occasion de présenter les résultats de la nouvelle étude Alliancy, menée par Gérard Guinamand avec le concours de nos CIO témoins.

Quels indicateurs utiliser pour piloter la performance, l’adoption, les risques et le ROI de l’IA agentique ?

Comment instrumenter la gouvernance, la conformité, l’observabilité et l’auditabilité des agents ?