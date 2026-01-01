2 déc. 2026
12:00 - 14:30
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FUTURE4ID – ATELIERS SPRINT
Wallet augmenté : l’octroi de crédit, preuve par l’usage et business case
À propos
Un parcours de crédit réel. Un wallet qui va bien au-delà de l’authentification. Un déjeuner de travail pour comprendre ce qu’il change vraiment, et identifier le pilote que vous pourriez lancer chez vous.
📅 Mercredi 2 décembre 2026
🕣 12h00 – 14h30
📍 Chez Alliancy – Paris-Bourse
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Cette fois, on ne parlera pas d’authentification
Le wallet d’identité numérique est encore trop souvent réduit à une seule fonction : prouver qui l’on est. C’est indispensable, mais ce n’est pas là que se joue l’essentiel de la valeur.
La vraie question est ailleurs : que se passe-t-il quand le wallet devient un espace où circulent, avec le consentement de l’utilisateur, des preuves vérifiées à la source, émises par ceux qui les détiennent et utilisées par ceux qui en ont besoin ?
C’est ce que nous appelons le wallet “augmenté”. Entre le standard que l’on attend passivement et le parcours 100 % propriétaire, il existe un espace intermédiaire, encore peu exploré, où le wallet ne concurrence pas vos canaux mais les rend plus simples, plus sûrs et plus rentables. C’est cet espace que l’atelier propose d’explorer.
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Le cas : un crédit auto, de la demande à la décision
Prenons une situation que chacun connaît : une demande de crédit pour l’achat d’un véhicule.
Aujourd’hui, le parcours estsemé d’embûches : des pièces justificatives à rassembler, des documents à téléverser, des ressaisies, des contrôles manuels, des délais… des abandons! Et un terrain favorable à la fraude documentaire, à la fraude à l’identité.
Avec un wallet “augmenté”, le même parcours se recompose :
L’identité est vérifiée nativement ;
Les revenus et la situation bancaire sont partagés via l’open banking ;
Le justificatif de domicile est fourni par un opérateur télécom ou un fournisseur d’énergie ;
Les données fiscales et les coordonnées bancaires proviennent de sources de confiance ;
La décision s’appuie sur des preuves vérifiées, by design, et présentées, plutôt que sur des documents transmis, transférés, à contrôler.
Ce parcours ne sera pas présenté sur maquette : il sera démontré en conditions réelles sur une sandbox opérationnelle, puis analysé étape par étape collectivement.
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Au-delà du cas : ce que vous en retirerez
Le crédit est un prétexte. Ce que nous viendrons chercher ensemble, ce sont les enseignements transposables à vos propres parcours :
Construire un business case wallet : où se crée la valeur (conversion, coûts de traitement, sécurisation, délai de décision, nouveaux services) et qui la capte ?
Les enjeux d’intégration : comment intégrerle wallet dans un parcours existant, quels fournisseurs d’attestations mobiliser, quelles contraintes techniques et réglementaires anticiper ?
La facilité d’usage : ce que le parcours change concrètement pour l’utilisateur final, et où subsistent les points de friction ;
La lutte contre la fraude : ce que des preuves vérifiées à la source, présentées et non transférées, changent face à la fraude documentaire et à l’usurpation d’identité.
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Un écosystème autour de la table
Un crédit ne mobilise pas qu’un prêteur. Il mobilise aussi ceux qui détiennent les preuves : banques, agrégateurs de données, opérateurs télécom et énergéticiens, acteurs publics…
C’est précisément cette rencontre entre émetteurs et utilisateurs d’attestations vérifiées qui fait naître la valeur. Que vous soyez dans la banque, l’assurance, les utilities, la mobilité ou le service public, vous vous reconnaîtrez dans ce cas, d’un côté ou de l’autre du parcours.
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Objectif : repartir avec un pilote en tête
Les travaux de place sont indispensables, mais ils avancent lentement et peinent à montrer les apports business. Future4ID propose un espace complémentaire, plus agile, pour faire des choses concrètes, pour de vrai.
L’ambition de cet atelier est simple : que chaque participant reparte avec une idée précise du premier pilote qu’il pourrait mener dans son propre contexte, à son échelle, dans une logique itérative. Et, pour ceux qui le souhaitent, avec l’envie de construire collectivement la suite : un démonstrateur multi-acteurs ou de nouveaux sujets à creuser ensemble.
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Un format restreint, pour des participants avertis
Une quinzaine de participants, en petit comité, pour favoriser les échanges directs et le challenge entre pairs. Pas de rappel des fondamentaux d’eIDAS 2 : on entre directement dans le concret.
Les discussions pourront se dérouler dans un cadre confidentiel, avec possibilité d’un accord de confidentialité signé en amont si nécessaire.
L’atelier s’adresse notamment aux fonctions suivantes :
Directions métier · Crédit & risques · Relation et expérience client · Parcours clients · Lutte contre la fraude · Compliance · Juridique · DSI · Digital · Innovation · Architecture
Et en particulier aux acteurs des secteurs : Banque & crédit à la consommation · Assurance & mutuelles · Fintech & open banking · Telco · Énergie & utilities · Mobilité & automobile · Services publics · Immobilier & logement
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Pourquoi participer ?
Parce que vous connaissez déjà le wallet, et que vous cherchez désormais à concrétiser ce qu’il peut réellement apporter à votre activité.
Venez voir un parcours fonctionner, challenger vos hypothèses, confronter votre point de vue à celui d’autres secteurs, et repartez avec les bonnes questions pour lancer votre propre pilote.
▶Je m’inscris à l’atelier du 2 décembre
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Future4ID : passer de la réglementation aux usages
Fondé par Alliancy, avec comme premier membre fondateur Kipmi, Le programme Future4ID réunit un consortium consortium d'entreprises, d’institutions et d’organisations engagées à décrire, expliquer et promouvoir les conditions concrètes d’adoption du wallet d’identité numérique européen.
Après les Ateliers Sprint de septembre et d’octobre, consacrés à la construction de business cases, le programme franchit une nouvelle étape : montrer comment un wallet augmenté transforme un parcours de bout en bout, et donner à chacun les moyens d’engager sa propre expérimentation.
▶ Je souhaite soumettre un cas d’usage pour un Atelier
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