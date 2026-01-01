FUTURE4ID – ATELIERS SPRINT

Un parcours de crédit réel. Un wallet qui va bien au-delà de l’authentification. Un déjeuner de travail pour comprendre ce qu’il change vraiment, et identifier le pilote que vous pourriez lancer chez vous.

----------------------

Cette fois, on ne parlera pas d’authentification

Le wallet d’identité numérique est encore trop souvent réduit à une seule fonction : prouver qui l’on est. C’est indispensable, mais ce n’est pas là que se joue l’essentiel de la valeur.

La vraie question est ailleurs : que se passe-t-il quand le wallet devient un espace où circulent, avec le consentement de l’utilisateur, des preuves vérifiées à la source, émises par ceux qui les détiennent et utilisées par ceux qui en ont besoin ?

C’est ce que nous appelons le wallet “augmenté”. Entre le standard que l’on attend passivement et le parcours 100 % propriétaire, il existe un espace intermédiaire, encore peu exploré, où le wallet ne concurrence pas vos canaux mais les rend plus simples, plus sûrs et plus rentables. C’est cet espace que l’atelier propose d’explorer.

----------------------

Le cas : un crédit auto, de la demande à la décision

Prenons une situation que chacun connaît : une demande de crédit pour l’achat d’un véhicule.

Aujourd’hui, le parcours estsemé d’embûches : des pièces justificatives à rassembler, des documents à téléverser, des ressaisies, des contrôles manuels, des délais… des abandons! Et un terrain favorable à la fraude documentaire, à la fraude à l’identité.

Avec un wallet “augmenté”, le même parcours se recompose :

L’identité est vérifiée nativement ;

Les revenus et la situation bancaire sont partagés via l’open banking ;

Le justificatif de domicile est fourni par un opérateur télécom ou un fournisseur d’énergie ;

Les données fiscales et les coordonnées bancaires proviennent de sources de confiance ;

La décision s’appuie sur des preuves vérifiées, by design, et présentées, plutôt que sur des documents transmis, transférés, à contrôler.

Ce parcours ne sera pas présenté sur maquette : il sera démontré en conditions réelles sur une sandbox opérationnelle, puis analysé étape par étape collectivement.

----------------------

Au-delà du cas : ce que vous en retirerez

Le crédit est un prétexte. Ce que nous viendrons chercher ensemble, ce sont les enseignements transposables à vos propres parcours :