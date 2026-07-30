Appel à contribution : wallet d’identité numérique, du scénario d’usage à la pratique.

Le programme Future4ID réunit un consortium d'entreprises, d’institutions et d’organisations engagées à décrire, expliquer et promouvoir les conditions concrètes d’adoption du wallet d’identité numérique européen. Après une première phase d'échanges consacrée aux parcours utilisateurs et aux cas d'usage, le programme entre dans une nouvelle séquence opérationnelle : comment s’approprier le wallet d’identié numérique, réussir son intégration dans vos parcours et passer concrètement à la pratique ?

Entre fin 2026 et début 2027, Future4ID organise une série d'ateliers de travail sous forme de « sprints » d'intelligence collective. Chaque atelier réunit des décideurs et experts autour de scénarios concrets pour travailler sur la mise en œuvre opérationnelle du wallet d’identité.

Ne passez pas à côté de ce moment unique : nous lançons aujourd’hui un appel à contributions pour identifier, avant ces ateliers, les entreprises qui portent aujourd'hui un questionnement, un scénario d'usage ou un travail déjà engagé sur le sujet du wallet d’identité, et qui souhaiteraient le soumettre à la réflexion collective du consortium afin d’en tester la faisabilité.

Quelques exemples de scénarios déjà évoqués dans nos échanges : la valorisation d'attestations d'identité et de voyage pour fiabiliser la recherche de bagages ; le partage d'un IBAN attesté pour fluidifier l'entrée en relation bancaire ; ou encore la mutualisation d'attestations sociales entre organismes. Ces exemples illustrent la diversité des écosystèmes concernés : banque, assurance, transport, protection sociale, et bien d'autres secteurs pour lesquels des transactions digitales impliquent plusieurs parties prenantes, de nombreux documents à valeur probante ou l’obtention d’un consentement explicite.

Faites-nous part de votre scénario ou de votre questionnement

Vous avez déjà engagé une réflexion, même partielle, sur un cas concret ? Soumettez-nous votre scénario : le contexte, les acteurs impliqués, les questions non résolues et, si vous en disposez, les premiers éléments de coûts ou de bénéfices envisagés.

Les contributions retenues donneront lieu, en amont des ateliers, à un entretien approfondi avec l'équipe Future4ID afin d'affiner le scénario et de définir le business model. Les scénarios sélectionnés serviront ensuite, dans un format garantissant la confidentialité attendue, de fil rouge aux ateliers de travail, organisés en sous-groupes et conduits de manière confidentielle, avec une restitution collective permettant de dégager des enseignements réutilisables au-delà du cas initial.

Pourquoi participer ?

● Bénéficier d'un regard croisé et challengé par des pairs et des experts sur votre scénario. Les participants pourront signer un accord de confidentialité si vous le souhaitez.

● Contribuer à construire une méthode et une grille de lecture communes pour penser le déploiement et le business model du wallet d’identité, réutilisable ensuite dans votre propre contexte.

● Rejoindre la communauté Future4ID et gagner en visibilité auprès d'un écosystème d'acteurs engagés sur ces sujets (banques, assurances, opérateurs, acteurs publics, prestataires).

Comment participer ?

Décrivez votre scénario ou votre questionnement en quelques lignes et envoyez-le par mail à Anne-Laure Gaillard avant le 15 septembre.

Vous représentez une entreprise, une organisation publique ou un acteur institutionnel concerné par le déploiement du wallet d’identité numérique ? N'hésitez pas à nous solliciter même si votre réflexion est encore préliminaire.

Pour toute question sur cet appel à contribution, vous pouvez contacter Anne-Laure Gaillard : [email protected]

Éléments techniques à fournir

● Titre : 80 caractères maximum (proposition ci-dessus : 72 caractères)

● Sous-titre : « Programme Future4ID – Ateliers Wallet d’Identité Numérique »

● Accroche introductive : 170 caractères maximum (proposition ci-dessus : 146 caractères)

● Contenu texte : entre 2 500 et 7 500 signes, espaces compris (proposition ci-dessus : environ 3 750 signes)