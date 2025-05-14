Dernières publications

Article partenaire

Cybersécurité des PME : quand l’empilement d’outils devient un risque structurel 

La cybersécurité des PME s’est construite pendant longtemps par couches successives, au gré des évolutions technologiques, ce qui ne va pas sans problème, explique Benoit Grunenwald d'ESET.
Article Partenaire

Ce n’est pas la conformité qui vous protège, c’est la cybersécurité

La conformité rassure. Si elle occupe encore bien souvent la place du bouclier dans les entreprises, c’est parce qu’elle cadre, elle structure et permet de cocher des obligations visibles. Mais le paradoxe est évident : aucune grille d’audit ne peut empêcher une attaque. La conformité garantit certes que les règles ont été suivies, mais pas que le système d’information (SI) pourra encaisser une intrusion. L’illusion est fréquente.
sécurité-confiance-UNE

Sécurité, pacte de confiance

Les données sont-elles moins bien protégées dans le cloud ? Si des appréhensions existent à juste titre, les entreprises n’ont plus le choix : cette solution s’impose.

PromptLock, un ransomware dopé à l’IA

PromptLock utilise un modèle IA pour générer son propre code en temps réel, marquant une nouvelle étape dans l’évolution des cyberattaques.
Tous sensibilisés à la cybersécurité… mais comment faire mieux ?

Tous sensibilisés à la cybersécurité… mais comment faire mieux ?

Comment les entreprises peuvent-elles profiter de la médiatisation des cyberattaques pour transformer leurs approches de la sécurité vis-à-vis des collaborateurs ? Tour d’horizon sous l’angle de la sensibilisation et des formations.
Clients, confiance et cybersécurité - marketing

Clients, confiance et cybersécurité : quand l’innovation doit venir du marketing

Une organisation qui veut des services numériques responsables ne doit pas seulement se préoccuper de ses impacts environnementaux et sociaux

ESET présente les tendances pour 2014 en matière de cybercriminalité

ESET, acteur international de la protection numérique proactive avec un record de 10 ans de récompenses VB100 consécutives pour sa technologie ESET NOD32, publie ses prévisions annuelles sur les menaces pour 2014.

Equipe

Photo de profil

Benoit GRÜNEMWALD

Expert Cybersécurité | ESET France
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.