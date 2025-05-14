Article Partenaire

Ce n’est pas la conformité qui vous protège, c’est la cybersécurité

La conformité rassure. Si elle occupe encore bien souvent la place du bouclier dans les entreprises, c’est parce qu’elle cadre, elle structure et permet de cocher des obligations visibles. Mais le paradoxe est évident : aucune grille d’audit ne peut empêcher une attaque. La conformité garantit certes que les règles ont été suivies, mais pas que le système d’information (SI) pourra encaisser une intrusion. L’illusion est fréquente.