Dernières publications
Article partenaire
Cybersécurité des PME : quand l’empilement d’outils devient un risque structurel
La cybersécurité des PME s’est construite pendant longtemps par couches successives, au gré des évolutions technologiques, ce qui ne va pas sans problème, explique Benoit Grunenwald d'ESET.
Article Partenaire
Ce n’est pas la conformité qui vous protège, c’est la cybersécurité
La conformité rassure. Si elle occupe encore bien souvent la place du bouclier dans les entreprises, c’est parce qu’elle cadre, elle structure et permet de cocher des obligations visibles. Mais le paradoxe est évident : aucune grille d’audit ne peut empêcher une attaque. La conformité garantit certes que les règles ont été suivies, mais pas que le système d’information (SI) pourra encaisser une intrusion. L’illusion est fréquente.
Organisation
Tous sensibilisés à la cybersécurité… mais comment faire mieux ?
Comment les entreprises peuvent-elles profiter de la médiatisation des cyberattaques pour transformer leurs approches de la sécurité vis-à-vis des collaborateurs ? Tour d’horizon sous l’angle de la sensibilisation et des formations.
PromptLock, un ransomware dopé à l’IA
PromptLock utilise un modèle IA pour générer son propre code en temps réel, marquant une nouvelle étape dans l’évolution des cyberattaques.
Clients, confiance et cybersécurité : quand l’innovation doit venir du marketing
Une organisation qui veut des services numériques responsables ne doit pas seulement se préoccuper de ses impacts environnementaux et sociaux
Sécurité, pacte de confiance
Les données sont-elles moins bien protégées dans le cloud ? Si des appréhensions existent à juste titre, les entreprises n’ont plus le choix : cette solution s’impose.