Quel impact les frictions technologiques ont-elles sur la productivité des entreprises ?
Avec Nexthink, découvrez comment réduire les interruptions numériques invisibles et améliorer la productivité grâce à une meilleure Digital Experience.
Quand l’expérience numérique des employés devient un enjeu de performance
Nexthink révèle, dans une étude menée auprès de 473 entreprises, l’ampleur des interruptions numériques invisibles et leur impact sur la productivité. Le DEX émerge alors comme un levier clé pour améliorer l’efficacité et l’expérience des employés.
[VIDEO] What's Next, CIO? Nexthink crée son propre marché : la DEX, pour Digital Employee Experience
Notre invité : Olivier Sanchez, Country Manager France de Nexthink, nous raconte comment l'entreprise a créé son propre marché : la Digital Employee Experience.
Effet d’aubaine de l’IA : comment CIO et CDO peuvent-ils s’en saisir ensemble ?
La démocratisation de l’IA dans les entreprises vient percuter le rôle des CDO autant que celui des CIO. Et leur relation est à ce titre amenée à vite évoluer.
Pour Nexthink, la satisfaction des collaborateurs doit s'imposer au coeur des stratégies d'entreprise
La digital employee experience (DEX) se distingue de la conception simple du système d'information en garantissant l’engagement et donc la productivité et le bien-être de l’employé, le remettant au centre des préoccupations. Un enjeu également stratégique pour le comex, allant jusqu’à conditionner le succès de la transformation numérique des entreprises, selon Olivier Sanchez, country manager France de Nexthink.
Problèmes IT : 56 % des employés souffrent en silence, pour quelles conséquences ?
La digital employee experience monte en puissance
Effets de la crise sanitaire, projets d’envergure menés par les grands groupes, rôles joués par les DRH, limites des help desks traditionnels dans la mesure de la satisfaction des collaborateurs, bénéfices des démarches proactives… Les participants de notre workshop ont analysé les dernières tendances liées à la digital employee experience.
Quels arguments pour parler de l’expérience digitale des collaborateurs au Comex ?
Les entreprises numériques suisses à l’assaut de la France et du reste du monde
Grâce notamment à un pôle académique de grande qualité, la Suisse crée et essaime de jeunes pousses partant à la conquête des pays voisins, dont la France fait partie. D’autres types d’entreprises parviennent elles aussi à rayonner à l’étranger.