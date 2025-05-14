Dernières publications

Olivier Sanchez, Country Manager France de Nexthink
article partenaire

Quel impact les frictions technologiques ont-elles sur la productivité des entreprises ?

Avec Nexthink, découvrez comment réduire les interruptions numériques invisibles et améliorer la productivité grâce à une meilleure Digital Experience.

Quand l’expérience numérique des employés devient un enjeu de performance

Nexthink révèle, dans une étude menée auprès de 473 entreprises, l’ampleur des interruptions numériques invisibles et leur impact sur la productivité. Le DEX émerge alors comme un levier clé pour améliorer l’efficacité et l’expérience des employés.

Equipe

Photo de profil

Olivier Sanchez

Country Manager France | Nexthink

[VIDEO] What's Next, CIO? Nexthink crée son propre marché : la DEX, pour Digital Employee Experience

Notre invité : Olivier Sanchez, Country Manager France de Nexthink, nous raconte comment l'entreprise a créé son propre marché : la Digital Employee Experience.
Nexthink-Olivier Sanchez-Header

Effet d’aubaine de l’IA : comment CIO et CDO peuvent-ils s’en saisir ensemble ?

La démocratisation de l’IA dans les entreprises vient percuter le rôle des CDO autant que celui des CIO. Et leur relation est à ce titre amenée à vite évoluer.
La satisfaction des collaborateurs au cœur de la stratégie dentreprise

Pour Nexthink, la satisfaction des collaborateurs doit s'imposer au coeur des stratégies d'entreprise

La digital employee experience (DEX) se distingue de la conception simple du système d'information en garantissant l’engagement et donc la productivité et le bien-être de l’employé, le remettant au centre des préoccupations. Un enjeu également stratégique pour le comex, allant jusqu’à conditionner le succès de la transformation numérique des entreprises, selon Olivier Sanchez, country manager France de Nexthink.
Problèmes IT 56 des employés souffrent en silence pour quelles conséquences

Problèmes IT : 56 % des employés souffrent en silence, pour quelles conséquences ?

Un article proposé par Nexthink dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », l’observatoire DSI d’Alliancy. Tout au long de l’année, les partenaires de l’observatoire s'engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
La digital employee experience monte en puissance

La digital employee experience monte en puissance

Effets de la crise sanitaire, projets d’envergure menés par les grands groupes, rôles joués par les DRH, limites des help desks traditionnels dans la mesure de la satisfaction des collaborateurs, bénéfices des démarches proactives… Les participants de notre workshop ont analysé les dernières tendances liées à la digital employee experience.
Expérience digitale des collaborateurs au Comex

Quels arguments pour parler de l’expérience digitale des collaborateurs au Comex ?

La digital employee experience (DEX) se distingue de la conception simple du système d'information en garantissant l’engagement et donc la productivité et le bien-être de l’employé, le remettant au centre des préoccupations. Un enjeu également stratégique pour le comex, allant jusqu’à conditionner le succès de la transformation numérique des entreprises, selon Olivier Sanchez, country manager France de Nexthink.
Article suisse Visuel

Les entreprises numériques suisses à l’assaut de la France et du reste du monde

Grâce notamment à un pôle académique de grande qualité, la Suisse crée et essaime de jeunes pousses partant à la conquête des pays voisins, dont la France fait partie. D’autres types d’entreprises parviennent elles aussi à rayonner à l’étranger.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.