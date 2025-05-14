Modernisation IT : la dette technique, ce chantier prioritaire

Accumulation de couches technologiques, empilement de solutions hétérogènes… La dette technique reste un angle mort de nombreuses DSI. À travers des démarches structurées, certaines entreprises reprennent cependant la main. Objectif : rationaliser les environnements, intégrer la simplification “by design” et faire converger réseau et sécurité autour de modèles unifiés et évolutifs. Le point avec Joël Mollo, Vice-président South EMEA de Cato Networks.